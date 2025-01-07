紐約皇后區嚴重淹水有救了？ 拜登簽法案挹注1.9億治水費

為應對皇后區洪水問題的「水資源與開發法案」已由拜登總統簽署通過，將補助1億9000萬元用於治水。(美聯社)

國會眾議員孟昭文、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日宣布，旨在解決皇后區 嚴重水患問題的「水資源與開發法案」(Water Resources and Development Act)，已由拜登總統正式簽署成法，挹注皇后區1億9000萬元治水費。

該法案將授權陸軍工兵團(Army Corps of Engineers)與紐約市合作，改善包括水資源基礎設施、廢水處理、雨水管理系統及混合污水溢流等項目，以防範類似艾妲颶風(Hurricane Ida)及其他風暴引發的洪災問題。

根據市緊急事務管理局(NYC Office of Emergency Management)以及市環保局的官方資料，艾妲颶風於2021年9月1日帶來的降雨量在短短一小時達到約3.15吋，創下紐約市有紀錄以來的最高小時降雨量。皇后區多地出現大面積洪水 ，導致至少13人罹難，其中多數為居住在地下室公寓的住戶。

此外，洪水造成基礎設施嚴重損壞，超過2萬戶家庭和商業停電，地鐵服務大規模中斷，數百輛車輛被洪水淹沒。僅紐約市內，該次洪水已導致約500戶住宅受損，經濟損失估計超過5億元。

孟昭文表示，皇后區居民至今仍未忘記艾妲颶風帶來的破壞與悲劇。她指出，此次法案的通過是保護社區免受此類威脅的重要一步，並強調將繼續爭取皇后區所需的資源。

歐凱秀則指出，颶風艾妲的悲劇顯示了老舊基礎設施的脆弱，氣候變遷更使風險加劇。新增的7000萬元將直接改善皇后區的水利系統，保護社區免受重大損失。舒默補充道，此法案將幫助陸軍工兵團升級基礎設施，減少洪水威脅。他強調這是應對未來挑戰的重要一步，並承諾將持續爭取更多資源。