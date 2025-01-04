紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約市曼哈頓 5日起徵收車輛進入60街以南地區的堵車費。但許多人對收費細節仍存疑，包括居住在收費區內的居民如何繳費、哪些道路可豁免以及是否有方法繞開收費。盡管幾乎所有的重要路橋都在收費區內，但仍然有四條免費路線可供選擇。

哪些道路可豁免堵車費？

部分主要快速道路，如羅斯福高速公路(FDR Drive)和西城快速路(West Side Highway)，盡管在收費區內，但單獨使用這些道路可免收費，前提是車輛不能進入市區街道。

來往曼哈頓和布碌崙 如何收費？

布碌崙(布魯克林)和曼哈頓之間有多座橋梁和多條隧道連接。若駕車人來往曼哈頓和布碌崙，大部分情況下都無法避開收費。以下為部分常見路線：

從羅斯福高速路至布碌崙大橋：免費

從布碌崙大橋至羅斯福高速路(北向)：免費

從布碌崙大橋至羅斯福高速路(南向)：收費(因為需要進入珍珠街)

從羅斯福高速路至曼哈頓大橋或威廉斯堡大橋：收費

經卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)進出西街(West Street)的車輛免收費，但若進入收費區，則須付費。

來往皇后區 和曼哈頓如何收費？

從羅斯福高速路來往皇后區，無論選擇皇后區大橋(Queensboro Bridge)或中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)，都無法避開收費。但從皇后區前往曼哈頓，則有免費路線可以選擇：

從羅斯福高速路至中城隧道：收費

從羅斯福高速公路至皇后區大橋：從62街匝道進入橋梁上層免費，下層(59街)收費。

使用E-Zpass者若在尖峰時段經隧段，可獲3元折扣。

收費區內，哪四條路線可以避開收費？

綜合來看，如果要從曼哈頓前往皇后區、曼哈頓或新澤西，可以考慮以下四條路線避免收費：

南向行程：羅斯福高速公路 - 布碌崙大橋；西城快速路 - 卡瑞隧道

北向行程：布碌崙大橋 - 羅斯福高速公路北向；皇后區大橋上層出口 - 62街

對於新澤西的駕駛來說，荷蘭隧道與林肯隧道都需要支付費用，無法避開。但使有E-ZPass者，可於尖峰時段享受3元折扣價。

居住在收費區內的居民如何收費？

居住在收費區內的紐約市民，可在區內駕駛或停車而不被收費，但若駕車離開該區並再次進入時，則須付費。

此外，年收入低於6萬元且居住在收費區內的家庭，可享受與所支付堵車費等值的州稅抵免。此外，專為身障人士服務的特定接送車輛以及無法使用公共運輸的身障人士，也可申請豁免。詳細計畫細節與申請豁免資格，以及針對收費區以外居民的優惠政策，可參考MTA網站