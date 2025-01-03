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女嬰嗆奶沒呼吸了 布碌崙23歲華警成功救回

記者顏潔恩╱紐約即時報導
劉子涵接過女嬰後施救，成功挽回性命。(市警提供)
劉子涵接過女嬰後施救，成功挽回性命。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園日前發生一名華裔女嬰因嗆奶陷入昏迷的事件，兩名警員接報後抵達現場，當中華裔警員劉子涵接過嬰孩，及時施救成功挽回性命；劉子涵事後表示這不過是履行職務，但這段經歷仍被市警總局分享出來，獲得大量的讚揚。

劉子涵2日接受華媒採訪時指出，案發當日晚上9時左右，與一名西語裔的夥伴正在日落公園巡邏，突然接到分局傳來的訊息，指7大道交43街的一戶華人家庭發生危機狀況，一名出生不到一個月的女嬰因嗆奶，逐漸失去呼吸。

他回想當下的情形，與夥伴抵達現場時發現公寓樓的門還鎖著，他們急忙猛烈敲門，約半分鐘後女嬰的爺爺前來應門；等警員進門後，女嬰的父親一臉驚恐抱著她下樓，著急地說「嗆奶了，嗆奶了。」

劉子涵接過女嬰時已感覺不到她的呼吸，其臉色、身體多處呈紫色、手腳也很僵硬；他第一時間將女嬰翻過身、背朝上抱著，然後用手輕拍她的背部，並指導同事將女嬰的嘴巴張開，一陣子後女嬰便開聲哭了起來，呼吸恢復順暢。

不久後救護車抵達現場，劉子涵將女嬰交給急救員檢查，後來女嬰的雙親也陪同到醫院做更詳細的檢查，目前已沒大礙；據他所知，女嬰的雙親均來自福州，40多歲的母親不久前產下一對雙胞胎女嬰，當時他們出生只有22天，在餵奶時不料其中一個女嬰因奶液誤入食道而阻塞呼吸道。

紐約市警總局後來也將劉子涵出色的表現在社群媒體上分享出來，引發許多人的稱讚，對此劉子涵表示自己只是在履行職務，當然也很慶幸女嬰安然無恙；據悉，23歲的劉子涵是福州移民，他是在華裔警探張棟志的鼓勵下從警，在去年7月從警察學校畢業後，他先在市警67分局服務，後來則調往72分局。

針對劉子涵的表現，張棟志評論道，儘管警察曾接受緊急救援的訓練，但到了現實生活中，救人是分秒必爭的事，對於劉子涵冷靜且專業的表現很是驕傲。

劉子涵(右)在華裔警探張棟志(左)的鼓勵下決定從警。(讀者提供)
劉子涵(右)在華裔警探張棟志(左)的鼓勵下決定從警。(讀者提供)

華裔 日落公園 布碌崙

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