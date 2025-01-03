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紐約通勤高峰 男子遭地鐵撞亡…3號、4號線嚴重延誤

記者馬璿╱紐約即時報導
地鐵3號線、4號線嚴重延誤。（本報檔案照）
地鐵3號線、4號線嚴重延誤。（本報檔案照）

3日(周五)上午，一名男子在布碌崙(布魯克林)遭地鐵撞亡，連帶影響3號線與4號線嚴重延誤。大都會運輸署(MTA)建議欲前往或從布碌崙出行的民眾改搭乘公車，以免影響行程。

根據警方與MTA官員表示，上午7時45分，一名身分不明的男子於布朗斯維爾(Brownsville)薩特大道站(Sutter Ave)南向近東98街處遭撞擊，當場死亡。警方補充，目前尚不知該男子是在列車進站時跳入，或是原本就站在南向軌道，調查仍在進行中。

由於該事件影響，MTA於上午減少了皇冠高地-尤蒂卡大道站(Crown Heights-Utica Avenue)，與紐洛斯大道站(New Lots Ave)車站之間的服務，導致今日地鐵3號線與4號線在通勤高峰期間皆出現嚴重延誤。

地鐵3號線通行範圍北至布朗士韋克菲爾德241街(Wakefield–241St)至弗萊布許–布碌崙學院(Flatbush–Brooklyn College)，4號線則從北的萊辛頓大道(Lexington Avenue)通行至皇冠高地-尤蒂卡大道站，民眾若欲前往皇冠高地，可搭乘B46 Local與B15；欲前往紐洛斯大道站民眾則可改搭乘B15、B6與B20。MTA官方網站並未進一步說明該事件影響，最新地鐵資訊則可至MTA官網或NYC Transit軟體查詢。

MTA 地鐵 布碌崙

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