2華男奧克拉荷馬州運毒 被判入獄十年

兩名華男日前在奧克拉荷馬州被控毒品販運的罪名成立，被判入獄十年。示意圖。(美聯社)

兩名華男日前在奧克拉荷馬州 (Oklahoma)面臨大麻 毒品販運的指控，近期被聯邦大陪審團裁定罪名成立後獲得量刑，被判入獄十年，兩人均為中國籍、其中一人報住在布碌崙(布魯克林)；據悉，兩人在當地雖擁有種植大麻牌照，但並未有銷售執照，在犯案期間內共從奧州運出5萬多磅的大麻。

2022年12月至2023年5月庭審期間，有證據顯示現年47歲的翁傑夫(Jeff Weng，姓名皆音譯)在韋圖姆卡(Wetumka)獲得奧克拉荷馬州(Oklahoma)醫用大麻管理局授權的執照，在當地經營大麻種植場「Wetumka Grow」；每當翁傑夫不在時，種植場的事務則由29歲的林童(Tong Lin)管理。

一名證人出庭作證，表示作為販毒計畫的一部分，兩名被告駕駛偽裝成商用車的送貨車，包括將一輛車偽造成「亞馬遜 」(Amazon)送貨車，在2022年12月至2023年3月31日間出現在大麻場10至15次；兩人每次從種植場拾取150至200磅的大麻，林童更是親自將大麻放到偽造的亞馬遜貨車上，接著將大麻載運到奧克拉荷馬城的一個藏匿處。

大麻場員工在被告的指使下，每個周五將大麻從藏匿處轉移到當地的一個倉庫裡；在那裡，他們會一次性將2000多磅的大麻裝入半掛式卡車裡，將大麻從奧州販運至東海岸，在案發的七個月裡，被告通過卡車運出的大麻超過5萬6000磅。

證據還顯示，執法部門在2023年5月搜查大麻種植場時，還發現了1萬9661株處於不同生長階段的大麻植株、藏在翁傑夫閣樓壁櫥的10萬元現金、以及一隻手槍；2023年6月，聯邦大陪審團以持有大麻並意圖分發罪名指控翁傑夫、林童，2024年1月18日，在大陪審團審議了約一小時後，裁定兩人犯有共謀毒品罪。

2024年6月和12月，林童和翁傑夫先後獲得量刑，兩人被判在聯邦監獄服刑十年，出獄後還要接受五年的監外看管(supervised release)。