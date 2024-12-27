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紐約時報廣場跨年水晶球揭幕 服役18載後將退役

記者范航瑜／紐約即時報導
今年水晶球設計展現兩種圖案，一種為深邃線條切割搭配頂端圓圈，另一組則為三組交錯環形的設計，象徵團結。(美聯社)
今年水晶球設計展現兩種圖案，一種為深邃線條切割搭配頂端圓圈，另一組則為三組交錯環形的設計，象徵團結。(美聯社)

紐約時報廣場(Times Square)的新年倒數暨水晶球降落慶典即將到來，慶典組委會27日在時報廣場一號(One Times Square)揭幕了今年的跨年水晶球新設計。這也將是這枚水晶球的最後一次亮相，陪伴紐約市民度過了18個跨年夜後，該水晶球將在明年退役。

這枚水晶球自2008年啟用，直徑12呎、重約1萬2000磅，由2688塊水晶三角組成。每年的水晶球球體保持不變，但外層水晶設計會推陳出新。

負責水晶球安裝與測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)指出，今年的設計展現兩種圖案，一種為深邃線條切割搭配頂端圓圈，象徵水晶球降落建築的歷史；另一種則為三組交錯環形的新設計，象徵團結，環繞著鑽石切割面。

水晶球退役後，將留存在大樓內，作為沉浸式藝術和文化展覽的一部分。官方透露，全新水晶球的細節將於2025年初公布，新設計將更加注重數位互動性，展現全新風貌。

今年跨年慶典儀式將於12月31日(周二)晚6時正式開始。作為主辦方之一的美中友好協會(SAFA)，將帶來中華文化表演，包括現代與傳統音樂舞蹈的融合，以慶祝即將到來的蛇年，今年也是美中友好協會第13年聯合舉辦時報廣場跨年活動。

跨年水晶球降落是紐約市的傳統，自1907年首次啟用以來，水晶球已更換七次，僅在1943年與1944年因二戰期間燈光限制而中斷。去年，水晶球的外觀採用了與贊助商拉斯維加斯楓丹白露酒店(Fontainebleau Las Vegas)合作設計的領結圖案，向時報廣場舊名「領結區」(The Bowtie)致敬，據悉呈三角形的時報廣場區域，歷史上一度被稱為「中城領結」。

去年，水晶球的外觀採用了與贊助商拉斯維加斯楓丹白露酒店合作設計的領結圖案，向時報...
去年，水晶球的外觀採用了與贊助商拉斯維加斯楓丹白露酒店合作設計的領結圖案，向時報廣場舊名「領結區」致敬。(本報檔案照)

時報廣場 跨年

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