紐約地鐵縱火燒死女乘客 凶嫌遭起訴4項謀殺 可判無期

22日涉在布碌崙(布魯克林)地鐵康尼島站，縱火燒死一名熟睡女乘客的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)於27日(周五)被大陪審團起訴4項謀殺罪，包含一項一級謀殺、3項二級謀殺及一項縱火罪名。(市警局提供)

22日涉在布碌崙 (布魯克林)地鐵康尼島站，縱火 燒死一名熟睡女乘客的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)於27日(周五)被大陪審團起訴4項謀殺罪，包含一項一級謀殺、3項二級謀殺及一項縱火罪名。根據布碌崙地區檢察官表示，若一級謀殺罪成立，最高可判處無期徒刑且不得假釋，為紐約州最嚴重罪名。

根據起訴書內容指出，薩佩塔22日上午清晨涉嫌將不明液體潑向一名正在熟睡的女子後縱火，導致受害者當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。聯邦官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的非法瓜地馬拉移民，後又非法潛返回紐約市。而受害女子因遺體遭嚴重燒傷，警方仍在透過DNA和較先進的指紋檢測辨認其身分。薩佩塔放棄周五的出庭，並將在1月7日過堂，起訴書也會在過堂後釋出。

由於此案情節嚴重，市長亞當斯 (Eric Adams)甚至建議聯邦檢察官介入，並與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，企圖追加聯邦縱火指控。亞當斯在聲明中表示，點燃一個人並眼睜睜看著她被活活燒死，是「不可容忍的邪惡行為」

對此，布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)則回應，由於地方的謀殺罪比聯邦指控更為嚴厲，他堅信這起案件應由州法庭處理。他另表示，大陪審團在觀看監視器影像後以4項謀殺罪名起訴薩佩塔，且地檢辦公室對此案的證據相當有信心，「我們有能力讓薩佩塔為他的惡行付出代價，」並計畫在法庭上證明這起謀殺為故意為之。

蔣莎樂也指出，目前官方仍在確認受害者的身分，推測她可能為遊民，雖檢驗有獲得進展但無法透露具體細節。

26日晚間社區居民與當地領袖也在史迪威車站月台上為受害者祈福，稱此案不只是兇手的錯，也是「系統性的失敗」。