法拉盛華人吃鍋慶聖誕 肉類賣翻、兩類節慶商品買氣旺

法拉盛中美超市經理吳建錫表示，巧克力的銷量在過去兩三周大幅飆升。(記者尤昱程╱攝影)

節假日期間，法拉盛華人 社區購物熱潮不斷升溫。火鍋料、禮盒和巧克力等節日商品受到廣泛歡迎，成為今年的熱銷品類。這些商品不僅滿足了家庭聚餐的需求，也凸顯華人家庭對團圓與節慶傳統的重視。

法拉盛中美超市經理吳建錫表示，今年火鍋相關食材銷量大幅提升，特別是牛肉片和羊肉片，需求量相比平時翻了兩到三倍，成為許多家庭的聚餐首選。同時，禮盒與巧克力的銷量表現亮眼，一款巧克力在三周售出近千盒，反映出市場對節慶商品的高度需求。

吳建錫說，隨著聖誕節 的結束，部分顧客已經開始為農曆新年做準備。他表示，春節相關商品的備貨工作將在聖誕節後全面展開，預計年貨的需求將再次掀起另一波購物高峰。

送禮季節到，法拉盛街頭四處可見快遞公司上下貨。(記者尤昱程╱攝影)

一位正在超市購物的張女士說，「我們家每年的聖誕節都會準備火鍋，方便又熱鬧，這幾天特意來買了一些肉片和海鮮。」

張女士表示，雖然孩子們會交換禮物並參與一些聖誕的西式活動，但家人聚餐時仍然以中式飲食為主，「火鍋的形式特別適合節慶氛圍，不僅菜色多樣，還能讓全家人圍坐一起，比較有團圓和溫暖的感覺。」

另一位在挑選零食的周先生表示，將帶一家四口與朋友到上州卡茲奇山區(Catskill Mountains)住幾天，「那邊有個小木屋，孩子們可以玩雪橇和打雪仗，大人圍著壁爐喝茶聊天特別放鬆，很適合過聖誕。」

在法拉盛街頭，節日的購物氛圍也十分濃厚，街道兩旁滿是熙熙攘攘的顧客，攤位上擺滿了節慶裝飾品、零食和新鮮食材，展現出華人社區對節日準備的熱情。

法拉盛街頭小販抓準節日商機，販售五隻10元的特價螃蟹。(記者尤昱程╱攝影)

然而同樣在法拉盛街頭，一位年輕的華人男子拿著一瓶酒向人詢問幫忙。他表示，自己原本在父親的裝修公司上班，但已經三天沒有拿到工資，希望能有三塊錢填飽肚子。當時是上午11時，這一幕與周遭熱鬧的節日氛圍形成了鮮明的對比。