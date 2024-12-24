世界最大薑餅屋村紐約展出 糕點匠人打造夢幻世界

曼哈頓的「薑餅小巷」（GingerBread Lane）是吉尼斯認證的世界最大薑餅村。(記者范航瑜╱攝影)

聖誕老人駕駛計程車，胡桃鉗經營熱狗攤，雪人聚集在「雪球格鬥俱樂部」，當地咖啡館供應「北極節日特調熱可可」，北極熊經營百吉餅店⋯⋯這樣的極地風情並不是遠在北歐的聖誕村，而是位於曼哈頓的「薑餅小巷」(GingerBread Lane)，這也是吉尼斯認證的世界最大薑餅村。

影片來源：記者范航瑜╱攝影

每年聖誕季，「薑餅小巷」都會在全美免費展出，包括舊金山、巴爾的摩等地，今年在紐約的地址選在了哥倫布圓環(Columbus Circle)商場的二樓。這座由皇后區 藝術家、烘焙師洛維奇(Jon Lovitch)打造的薑餅村落共四層，製作過程用掉了2萬3000個果凍豆、1萬2000個M&Ms、3500根口香糖、1920磅的糖衣、1120個糖果手杖、700個蛋清和520平方呎的薑餅。

洛維奇表示，他試圖用薑餅屋致敬哥倫布圓環的文化歷史，並將紐約元素融入薑餅小巷中。考量到此地是梅西 感恩節遊行的文化中心，洛維奇特別添加了一隻薑餅火雞。此外，為致敬鄰近的林肯中心和其著名的「胡桃鉗」芭蕾舞，展示中融入了更多薑餅胡桃鉗雕塑，還設計了仿哥倫布圓環地鐵站 的標誌。

洛維奇來自密蘇里，曾是一名高階餐廳行政主廚，如今他是一名全職薑餅製作師。每年，他都會花上一年時間打造「薑餅小巷」，在今年聖誕節前幾周，他甚至已著手打造明年的薑餅村。

洛維奇的地下工作室位於皇后區的森林小丘(Forest Hills)。在這裡，所見之處都是各種薑餅作品。在假期時，他還會四處搜購過期糖果。每年秋天，他一周工作上百個小時，力求完成每個細節。