我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界最大薑餅屋村紐約展出 糕點匠人打造夢幻世界

聖誕行情起跑 科技股領漲 推升史指那指上揚逾1%

世界最大薑餅屋村紐約展出 糕點匠人打造夢幻世界

記者范航瑜╱紐約即時報導
曼哈頓的「薑餅小巷」（GingerBread Lane）是吉尼斯認證的世界最大薑餅村。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓的「薑餅小巷」（GingerBread Lane）是吉尼斯認證的世界最大薑餅村。(記者范航瑜╱攝影)

聖誕老人駕駛計程車，胡桃鉗經營熱狗攤，雪人聚集在「雪球格鬥俱樂部」，當地咖啡館供應「北極節日特調熱可可」，北極熊經營百吉餅店⋯⋯這樣的極地風情並不是遠在北歐的聖誕村，而是位於曼哈頓的「薑餅小巷」(GingerBread Lane)，這也是吉尼斯認證的世界最大薑餅村。

影片來源：記者范航瑜╱攝影

每年聖誕季，「薑餅小巷」都會在全美免費展出，包括舊金山、巴爾的摩等地，今年在紐約的地址選在了哥倫布圓環(Columbus Circle)商場的二樓。這座由皇后區藝術家、烘焙師洛維奇(Jon Lovitch)打造的薑餅村落共四層，製作過程用掉了2萬3000個果凍豆、1萬2000個M&Ms、3500根口香糖、1920磅的糖衣、1120個糖果手杖、700個蛋清和520平方呎的薑餅。

洛維奇表示，他試圖用薑餅屋致敬哥倫布圓環的文化歷史，並將紐約元素融入薑餅小巷中。考量到此地是梅西感恩節遊行的文化中心，洛維奇特別添加了一隻薑餅火雞。此外，為致敬鄰近的林肯中心和其著名的「胡桃鉗」芭蕾舞，展示中融入了更多薑餅胡桃鉗雕塑，還設計了仿哥倫布圓環地鐵站的標誌。

洛維奇來自密蘇里，曾是一名高階餐廳行政主廚，如今他是一名全職薑餅製作師。每年，他都會花上一年時間打造「薑餅小巷」，在今年聖誕節前幾周，他甚至已著手打造明年的薑餅村。

洛維奇的地下工作室位於皇后區的森林小丘(Forest Hills)。在這裡，所見之處都是各種薑餅作品。在假期時，他還會四處搜購過期糖果。每年秋天，他一周工作上百個小時，力求完成每個細節。

所有薑餅原則上來說都是可食用的，但因為製作和擺放時間過久，洛維奇建議僅供觀賞。在每年1月展出結束後，所有薑餅作品都會贈送給參觀者，先到先得。今年的薑餅屋將展至明年1月5日(周日)。如果想學做自己的薑餅屋，洛維奇還開設每人35元的課程，詳情可查閱官網。bit.ly/4gr2hiI

因為製作和擺放時間過久，洛維奇並不建議食用薑餅屋。(記者范航瑜╱攝影)
因為製作和擺放時間過久，洛維奇並不建議食用薑餅屋。(記者范航瑜╱攝影)
每年，洛維奇結合身為烘焙師和藝術家的經驗，花一年時間打造「薑餅小巷」。(記者范航...
每年，洛維奇結合身為烘焙師和藝術家的經驗，花一年時間打造「薑餅小巷」。(記者范航瑜╱攝影)
「薑餅小巷」每年都會在全美各地展出，今年在曼哈頓的地址選在了哥倫布圓環(Colu...
「薑餅小巷」每年都會在全美各地展出，今年在曼哈頓的地址選在了哥倫布圓環(Columbus Circle)商場的二樓。(記者范航瑜╱攝影)

皇后區 地鐵站 梅西

上一則

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年
紐時：起初以為共和黨作秀 紐約為安置無證客2年花60億

紐時：起初以為共和黨作秀 紐約為安置無證客2年花60億
冷氣團再襲 紐約有望迎「白色聖誕」節日交通恐受影響

冷氣團再襲 紐約有望迎「白色聖誕」節日交通恐受影響
活活燒死紐約地鐵遊民 無證客嫌犯曾被驅逐、又偷渡回美

活活燒死紐約地鐵遊民 無證客嫌犯曾被驅逐、又偷渡回美

熱門新聞

受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦
韓式泡麵加1蔬菜美味升級 老饕曝「韓國人親教食譜」

韓式泡麵加1蔬菜美味升級 老饕曝「韓國人親教食譜」
隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名

隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名
政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了