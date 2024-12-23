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紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲伸援

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

記者尤昱程／紐約即時報導
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲受害者日前不幸身亡，留下七歲、五歲及一歲半的三名年幼子女，以及年邁的母親。家庭陷入困境之際，華人社團展開籌款行動，希望幫助受害者的家人渡過難關。

警方報告指出，槍擊案發生於19日晚9時19分，地點為法拉盛海特街(Haight Street)41-19號附近。兩名華男中彈被送往醫院，其中一名已被證實死亡。警方表示，截至23日晚，尚無人被捕，案件仍在調查中。

據北山聯合總會會長卓代勝透露，37歲死者是來自福建長樂的李雲，事發當晚，李雲駕車在案發地附近，目睹兩名嫌犯從一處非法賭博場所搶劫後逃跑。他當即下車試圖制止，但不幸被另一名嫌犯從後方開槍擊中頭部，送醫後不治。

卓代勝表示，他多次與李雲的母親通話，對方在電話中悲痛不已，始終哭泣，甚至無法進食。他說，「李雲的母親年事已高，沒有收入，還要撫養三名年幼的孫子，這個家庭的困境令人心痛。我們會盡一切努力幫助他們渡過難關。」

北山聯合總會目前正在籌備設立專門的捐款帳戶，將募集資金用於李雲三名子女的日常生活及教育費用。卓代勝表示，所有捐款將專款專用，並存入帳戶中，確保在孩子成年後方可提取。相關捐款資訊，可聯繫卓代勝，電話(917)605-8388。

警方目前正在追查嫌疑人的行蹤，並呼籲知情者提供線索。市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送短信至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

槍擊 法拉盛 皇后區

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