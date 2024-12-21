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紐約街道重新命名 紀念已故社區人士李宗保

記者顏潔恩╱紐約即時報導
松柏之家社區服務前董事局主席李宗保於5月6日不幸因病辭世。(本報檔案照)
松柏之家社區服務前董事局主席李宗保於5月6日不幸因病辭世。(本報檔案照)

紐約市議會近期已表決通過一項法案，將全市總共109條道路以新的名字命名，當中布碌崙(布魯克林)15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」(Don Lee Way)，以此紀念於今年5月6日病逝的紐約華社活躍人士、松柏之家社區服務(HCS)前董事局主席李宗保；街道命名儀式將於明年春季舉行，屆時歡迎所有認識並敬愛李宗保的民眾一起參與。

據悉，這一地點由日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)所提議，距離松柏之家位於戴克高地的服務中心只有一條街；此舉措旨在延續李宗保的精神遺產，儘管他已辭世，但他在世期間對社區做出的無私奉獻將會帶來深遠的影響，人們也會一直銘記於心。

松柏之家現任董事會主席江國權表示，由衷感謝阿維萊斯在這整個過程中的全力支持，「她在促成這一紀念活動中發揮了至關重要的作用，對李宗保留下的精神遺產展現極大的敬意，我們對她的努力深感感激。」

松柏之家總裁兼首席執行官陳偉儀則表示，李宗保用他的一生為社區帶來積極的影響，他的領導、熱忱和無私奉獻，不僅塑造了社區，也觸動無數人的心靈，「將這個交界處命名為『李宗保道』是一個雖小但意義重大的舉措，旨在紀念他的卓越貢獻，並啟發世代的人繼續傳承他的精神。」

松柏之家透露，街道命名儀式將於明年春季舉行，屆時邀請民選官員、社區成員，以及所有認識並珍愛李宗保的民眾一起見證參與。

李宗保是在華埠長大的第四代移民，畢業於紐約大學，服務社區30年，他曾為四任紐約市長工作過，生前為華人社區的福祉奮鬥，在推動健康護理和移民服務、以及增加亞裔影響力等方面留下印記；現年65歲的李宗保於5月6日與家人在南美度假期間突發疾病，不幸辭世。

位於15大道交70街處的街道將重新命名為「李宗保道」。(陳偉儀提供)
位於15大道交70街處的街道將重新命名為「李宗保道」。(陳偉儀提供)

紐約市 移民 華埠

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