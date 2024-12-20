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鄭祺蓉據傳已回中國 正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

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鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

一名知情人士日前向「紐約郵報」(New York Post)透露，市長亞當斯(Eric Adams)的長期密友、前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。據信她目前正在配合當局調查亞當斯及其前內閣成員。

鄭祺蓉位於布朗士的住宅在數月前遭到聯邦調查局(FBI)搜查，她也於10月辭職。自此之後，她在紐約市的露面次數寥寥無幾。紐約郵報19日援引消息人士稱，鄭祺蓉傳言或在配合聯邦當局對亞當斯及其官員進行調查。消息人士稱：「傳言鄭祺蓉目前在中國。」

鄭祺蓉並未回覆媒體的聯繫請求。她的律師布裡爾(Steven Brill)拒絕回答關於其行蹤的問題，僅表示「鄭祺蓉並未在任何案件中作為合作證人」，且強調她未受到任何指控。對於鄭祺蓉是否可能被起訴或協助聯邦檢方調查，紐約東區聯邦檢察官辦公室也並未回應。

鄭祺蓉出生於中國，現年62歲，在紐約市工作超過25年，是亞當斯的長期密友，曾為其政治競選籌集數十萬元。今年早些時候，聯邦檢察官調查亞當斯擔任布碌崙(布魯克林)區長期間的中國行程相關郵件，發現他於2014年至2021年間訪華七次，均由鄭祺蓉組織。

據報導，鄭祺蓉的調查涉嫌以權謀私，要求亞當斯競選團隊志願者負擔自家裝修，以換取市府工作，並曾讓企業高管捐款1萬元，換購市長官邸活動入場券等。

19日，亞當斯前首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)也向當局自首，面臨賄賂與洗錢指控。她是亞當斯自9月因聯邦貪腐指控被起訴以來，遭到刑事指控的最高層市府官員。

鄭祺蓉與瑪婷的關係也相當密切，後者自亞當斯擔任州參議員時起便是其幕僚長，兩人均曾在亞當斯2013年至2021年擔任布碌崙區長期間擔任顧問職務。2022年5月，瑪婷在市府一場亞裔活動中提到鄭祺蓉時說：「她是我的姊妹，我愛她。我們是一家人，而這個家的家長是亞當斯。」10月辭職時，鄭祺蓉被目擊與瑪婷一同離開市府。

亞當斯 亞裔 布碌崙

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