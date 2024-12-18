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56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓地區檢察官近日宣布，一名通過社交平台接觸未成年女性、並誘導實施強姦和餵食毒品的前地產高管選擇認罪，將被監禁16年；知情人表示，其中一位14歲的受害者為華裔少女，來自皇后區華人家庭。

根據地檢辦公室，現年56歲的奧爾森(Michael Olson)承認十項指控，罪名針對他對未成年少女實施犯罪計畫。奧爾森在社交媒體向少女提供金錢和禮物，然後對至少一人「下藥、強姦和拍攝」。

奧爾森在2023年6月被首次起訴，因調查發現他在「Instagram」邀約一名14歲少女，隨後向其下藥並每周在皇后區和曼哈頓的酒店房間內強姦對方。消息人士表示，該少女為華裔，來自一個皇后區法拉盛的家庭。

此外，奧爾森還對一項追加起訴認罪，指控包括製作兒童性虐待材料(CSAM)、給第二個未成年人下藥和誘騙其他多名兒童，並在首次被捕後仍繼續對受害兒童實施犯罪行為。

奧爾森承認犯有向兒童出售受管制藥物罪、二級強姦罪、二級性犯罪行為罪、使用受管制藥物協助性案件罪、情節嚴重的未成年人賣淫罪、利用兒童進行性表演的性動機重罪以及多項危害兒童福利罪。地檢辦公室預計，他將於2025年2月5日被判處16年監禁。

根據法庭文件，奧爾森在2022年12月發現了14歲華裔受害者的個人帳號，並回覆了她關於衣服過於昂貴的貼文。他隨後向對方寄去一張購衣物的禮品卡，並開始有償讓該少女和他在一起。在接下來的六個月，奧爾森多次在皇后區和曼哈頓的酒店內強姦此少女，並每周付給她約700元。

此外，他還將對方帶至洛杉磯和邁阿密等地，並將她說成自己的女兒。2023年5月26日，受害少女在曼哈頓一家酒店內服藥過量，急救人員到場後發現女孩和奧爾森身上有大量毒品，包括K粉(氯胺酮)、可卡因和安眠藥。女孩被送往醫院後康復，奧爾森被捕。

在奧爾森被初次起訴後，地檢和市警在後續調查中發現另外四名受害者，年齡均在15歲或以下。奧爾森還被發現在曼哈頓製作了18種不同的兒童性虐待材料，並擁有共計32種不同的兒童性虐待材料。

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