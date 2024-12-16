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紐約皇后區大學點槍擊案一死一傷 女遭爆頭身亡

記者尤昱程╱紐約即時報導
皇后區大學點16日發生一起槍擊命案，造成一死一傷，嫌犯在逃。(取自Google街景)
皇后區大學點16日發生一起槍擊命案，造成一死一傷，嫌犯在逃。(取自Google街景)

皇后區大學點(College Point)16日發生一起槍擊命案，造成一死一傷，嫌犯在逃。警方呼籲知情者提供線索。

根據市警109分局報告，該案發生在16日凌晨1時15分左右，地點為大學點14大道119-01號住宅，警方抵達現場後，發現32歲的女子納瓦雷特(Jennifer Navarrete)頭部中槍，已無生命跡象。急救人員到場後宣布納瓦雷特當場死亡。

槍擊案中還有一名49歲男子受傷，該男子手臂及背部中彈，但他自行前往法拉盛醫院(Flushing Hospital)就醫，目前情況穩定。警方透露，這名男子與死者為家屬關係，但至今拒絕配合偵查工作。

警方表示，嫌犯為一名西語裔男性，案發後駕駛一輛懷疑掛有南卡羅來納州車牌的福斯轎車逃逸。目前尚無人被捕，案件仍在調查中。本案的死者遺體已由法醫辦公室帶回，準備進行屍檢以釐清案情細節。

警籲案件知情者通報消息，可撥打止罪熱線：(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站：www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至：274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X平台(原推特)上@NYPDTips，或透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將保密。

根据CompStat的最新報告，截至8日，109分局今年迄今報告了四起謀殺案，比去年同期的三起多了一起，增幅為33.3%。

大學點 槍擊

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