我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法孟喬內恐嚇保險公司 42歲佛州婦人被捕遭起訴

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

紐約著名地標 布碌崙大橋再現人骨遺骸…今年第5起

記者馬璿╱紐約即時報導
紐約市警局於12月12日晚間6時30分，在布碌崙(布魯克林)水街(Water Street)及東河濱水域地區發現疑似人類骨骼。(記者馬璿／攝影)
紐約市警局於12月12日晚間6時30分，在布碌崙(布魯克林)水街(Water Street)及東河濱水域地區發現疑似人類骨骼。(記者馬璿／攝影)

紐約市警局於12月12日晚間6時30分，在布碌崙(布魯克林)水街(Water Street)及東河濱水域地區發現疑似人類骨骼。市警局指出，此次發現的遺骸可能是骨盆骨骼，已送往法醫辦公室進一步檢驗，但目前尚無法確定是否與今年先前發現的遺骸有所關聯。案件仍在調查中。

此次發現的人骨為今年第五起。早在8月18日，警方就在布碌崙大橋公園近旋轉木馬景點地區，發現了一具人類頭骨及其他骨骼殘骸。數日後，周圍居民在鄰近的船塢街(Dock Street)岩石上再次發現骨骼碎片，為第二起案件。9月上旬，第三起骨骼遺骸於布碌崙大橋與曼哈頓橋之間的岩石區被發現，隨後在同一地點附近水域尋得更多遺骸碎片。9月27日，警方再次於水街附近發現了第四起骨骼碎片，至今尚未有進一步調查進展。

布碌崙大橋是紐約市的著名地標，每年吸引約500萬遊客前來欣賞曼哈頓的夕陽美景。然而，接連的遺骸發現事件，讓居民與遊客對區域安全性產生疑慮。有當地居民向媒體表示，遺骸的發現令人震驚，並希望公園能採取更具體的安全措施以安撫人心。

根據美國能源部的資料，曼哈頓東河的水流每天隨漲潮與退潮改變方向約四次，船隻通行所產生的波浪亦會將漂浮物推向岸邊。市警局尚未透露骨骼是否在布碌崙大橋周邊被遺棄，法醫辦公室也未證實這五組遺骸是否屬於同一人。案件進展仍有待後續調查結果。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

上一則

曾翎毓從招生官角度 強調掌控可控因素為原則 鼓勵學生計畫性準備
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

前芝城每日新聞大樓 被譽百年裝飾藝術建築典範 專家籲保存列地標

前芝城每日新聞大樓 被譽百年裝飾藝術建築典範 專家籲保存列地標
紐約戴克高地聖誕燈飾 閃亮如童話

紐約戴克高地聖誕燈飾 閃亮如童話
供電室爆炸 紐約地鐵大停電 3500乘客被困2小時、各線延誤

供電室爆炸 紐約地鐵大停電 3500乘客被困2小時、各線延誤
3年40萬元 2紐約機構獲司法部仇亞犯罪防範基金

3年40萬元 2紐約機構獲司法部仇亞犯罪防範基金

熱門新聞

嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

2024-12-08 18:12
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

2024-12-09 12:30
潘尼9日到曼哈頓刑事法庭聆聽判決。(路透)

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

2024-12-09 12:40
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19
警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車。(紐約市警提供)

健保CEO槍嫌新照曝光 在中央公園搭計程車離開

2024-12-08 14:52

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？