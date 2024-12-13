紐約著名地標 布碌崙大橋再現人骨遺骸…今年第5起

紐約市警局於12月12日晚間6時30分，在布碌崙(布魯克林)水街(Water Street)及東河濱水域地區發現疑似人類骨骼。(記者馬璿／攝影)

紐約市 警局於12月12日晚間6時30分，在布碌崙 (布魯克林)水街(Water Street)及東河濱水域地區發現疑似人類骨骼。市警局指出，此次發現的遺骸可能是骨盆骨骼，已送往法醫辦公室進一步檢驗，但目前尚無法確定是否與今年先前發現的遺骸有所關聯。案件仍在調查中。

此次發現的人骨為今年第五起。早在8月18日，警方就在布碌崙大橋公園近旋轉木馬景點地區，發現了一具人類頭骨及其他骨骼殘骸。數日後，周圍居民在鄰近的船塢街(Dock Street)岩石上再次發現骨骼碎片，為第二起案件。9月上旬，第三起骨骼遺骸於布碌崙大橋與曼哈頓 橋之間的岩石區被發現，隨後在同一地點附近水域尋得更多遺骸碎片。9月27日，警方再次於水街附近發現了第四起骨骼碎片，至今尚未有進一步調查進展。

布碌崙大橋是紐約市的著名地標，每年吸引約500萬遊客前來欣賞曼哈頓的夕陽美景。然而，接連的遺骸發現事件，讓居民與遊客對區域安全性產生疑慮。有當地居民向媒體表示，遺骸的發現令人震驚，並希望公園能採取更具體的安全措施以安撫人心。

根據美國能源部的資料，曼哈頓東河的水流每天隨漲潮與退潮改變方向約四次，船隻通行所產生的波浪亦會將漂浮物推向岸邊。市警局尚未透露骨骼是否在布碌崙大橋周邊被遺棄，法醫辦公室也未證實這五組遺骸是否屬於同一人。案件進展仍有待後續調查結果。