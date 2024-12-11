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紐約護理員聚勞工局示威 要求重啟薪資竊案調查

記者馬璿╱紐約即時報導
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)

11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。

紐約州部分家庭護理員長期面臨工時爭議，24小時工時中扣除三餐與睡眠時間，實際僅獲13小時薪資。許多華人與西語裔移民護理員通過投訴勞工局維權，其中部分案件自10多年前開始申訴，2020年前獲「調查結果與申訴一致」答覆。然而，案件卻在去年初調查暫停，理由是1199工會(1199SEIU)已爭取補償金，但州高等法院10月9日裁定勞工局停止調查無效，判定護理員的訴求正當。

11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSD...
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)

多名護理員指出，工會爭取的補償金由各居家護理公司決定分配，護理員無從得知實際金額；更有護理員表示，自己在未被充分溝通下被要求簽署仲裁和解，甚至被告知若無人簽署，賠償金將被工會全數收回。示威召集人庫奇曼(Anne Kochman)和路葛(Zeke Luger)批評，該系統性問題波及超過600間居家護理單位，勞工局卻遲遲不回應，甚至州府撥款70億美元至涉工資盜竊的華策會，實令護理員憤憤不平，「不得不站出來替自己發聲。」

曾任華策會護理員的陳麗儀透露，她於2015年申訴並勝訴，但工會與公司卻更改協議，要求她與多位同事簽署仲裁和解書。陳麗儀拒絕簽署後，於2018年再次至勞工局詢問調查結果，案子卻遭到擱置。她表示，自己長時間工作24小時，有時甚至需連續上三天或五天班，除造成生理時鐘混亂外，她也出現嚴重失眠問題，她更表示「示威不辛苦，上班更苦」。另一位曾任職長老會的護理員宋桂花亦表示，工會曾通知護理員若簽署合約可通過仲裁分配補償金，但協議未載明金額及後續處置，她未簽署後便被拒絕參加會議。有簽署的同事稱，每天工時僅賠3美元。她提到，護理工作大多面對重病患者，休息時間形同虛設，曾因照顧阿茲海默患者夜起十餘次，沒有一夜安眠。因傷病退休及纏訟壓力，她罹患焦慮與輕度憂鬱。而針對以上指控，工會與勞工局均未回應。

11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSD...
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)

示威後，多名代表試圖遞交法院判決和相關文件陳情，但被阻擋於一樓大廳，僅允許郵件或電子提交。宋桂花憤慨道，管理人員甚至稱「讓她們進大樓，自己恐難保工作」，此情景令她感嘆：「勞工局應是勞方的父母官，如今卻對兒女避之不及，還有天理嗎？」

華策會則以聲明回應，表示其與家庭護理計畫重視工會合作，並「全力支持」家庭護理員結束24小時制度、推行12小時輪班制的訴求。同時表示，24小時制為州府強制規定，並由保險公司決定，華策會無法單獨改變此制度，但會持續呼籲州府改革。另提及，2022年仲裁員決定設立4000萬美元特別工資基金已解決42家機構薪資與工時申訴問題，而協會過去一年中也已在加班費、獎金、交通與防護裝備等支出近600萬美元。

示威現場吸引百餘名護理員與支持者，州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani...
示威現場吸引百餘名護理員與支持者，州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、金兌錫(Roy Kim)及市議員馬泰(Christopher Marte)出席聲援。金兌錫呼籲州府及勞工局「做對的事」，歸還應得賠償。馬泰則盼勞工局實踐奇森姆(Shirley A. Chisholm)精神，與民眾站在一起。(記者馬璿／攝影)
示威聚集超過百名護理員與支持群眾，現場工作人員發放海報予與會者，盼透過清楚表達訴...
示威聚集超過百名護理員與支持群眾，現場工作人員發放海報予與會者，盼透過清楚表達訴求能獲得應有賠償。(記者馬璿／攝影)
示威後，多名代表試圖遞交法院判決和相關文件陳情，但被阻擋於一樓大廳，僅允許郵件或...
示威後，多名代表試圖遞交法院判決和相關文件陳情，但被阻擋於一樓大廳，僅允許郵件或電子提交。(記者馬璿／攝影)
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSD...
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。
示威後，多名代表試圖遞交法院判決和相關文件陳情，但被阻擋於一樓大廳，僅允許郵件或...
示威後，多名代表試圖遞交法院判決和相關文件陳情，但被阻擋於一樓大廳，僅允許郵件或電子提交。(記者馬璿／攝影)
示威現場吸引百餘名護理員與支持者，州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani...
示威現場吸引百餘名護理員與支持者，州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、金兌錫(Roy Kim)及市議員馬泰(Christopher Marte)出席聲援，馬姆達尼呼籲取消24小時工時制。(記者馬璿／攝影)
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSD...
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSD...
11日(周三)上午，超過百名護理人員聚集在布碌崙(布魯克林)下城勞工局(NYSDOL)門口示威，要求依據護理員勝訴裁決，儘速重啟工資盜竊案的調查。(記者馬璿／攝影)
另一位曾任職長老會的護理員宋桂花亦表示，護理工作大多面對重病患者，休息時間形同虛...
另一位曾任職長老會的護理員宋桂花亦表示，護理工作大多面對重病患者，休息時間形同虛設，曾因照顧阿茲海默患者夜起十餘次，沒有一夜安眠。(記者馬璿／攝影)

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