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華人助理校長遭電單車撞亡 紐約促通過「陸瑞英提案」嚴管

記者和釗宇╱紐約即時報導
陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援集會，並代表陸瑞英的姐姐發言。(記者和釗宇╱攝影)
陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援集會，並代表陸瑞英的姐姐發言。(記者和釗宇╱攝影)

市議員霍登(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)聯合道路安全維權組織紐約市電單車安全聯盟(NYC E-Vehicle Safety Alliance)等維權組織，11日在市政廳舉行集會，呼籲市議會通過擬要求給電單車註冊牌照的「陸瑞英提案」(Priscilla Law)，加強對電單車的監管。

近年來紐約市電單車相關事故頻發，未經過安全檢驗的電單車鋰電池不僅頻頻在華社釀成火災，因為電單車騎士不遵守交通規則造成的事故更是在華社頻發，導致人員傷亡。去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞倒不幸離世，肇事電單車騎士當場逃逸，事後僅被開一張闖紅燈罰單。

市議員霍登(Robert Holden)2022年就在市議會提案，要求所有未在州汽車監理廳(DMV)註冊的電動車輛，須在市交通局註冊上牌，另一項提案則擬禁止電單車進入市府下屬的公園。州議會也有多項電單車監管提案，包括要求在售電單車註冊、增加電單車肇事逃逸處罰、電單車在DMV上牌、接受年檢並上保險。

霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎士無法找到，「這是無法接受的，市民在街道上行走時，不應擔心被電單車撞到。」他還提到，之所以電單車監管提案遲遲無法通過、甚至無法舉辦公聽，是因為某些所謂維權組織、特殊利益團體在背後阻撓，「如今，我們已經有31名市議員聯名支持這項提案。」帕拉迪諾則表示，電單車車速快、重量重，完全應該被當作機動車來註冊上牌，「這本應是常識。」

電單車安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)表示，肇事電單車騎士從未被追責，且有數據90%的肇事者當場逃逸，「這項提案就是為了追責肇事者。」

陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援集會，並代表陸瑞英的姐姐發言。她表示，陸瑞英在啟蒙學校任職41年，「我代表陸瑞英的家人支持這項提案，她不應該被遺忘。」

出席集會的華埠社區人士李翠珊表示，在華埠，電單車帶來的安全隱患尤為嚴重，因為華埠道路狹窄、長者眾多；「既然電單車已經被限速，那就應該和其他被限速的機動車一樣註冊上牌。這項提案之所以拖了兩年，是因為乘客聯盟(Riders Alliance)、交通替代(Transportation Alternatives)等所謂維權團體一直在阻撓、散播不實信息，他們總說這項提案是要禁止電單車，但實際上我們只是想追責而已。」

帕拉迪諾表示，電單車車速快、重量重，完全應該被當作機動車來註冊上牌。(記者和釗宇...
帕拉迪諾表示，電單車車速快、重量重，完全應該被當作機動車來註冊上牌。(記者和釗宇╱攝影)
電單車安全聯盟創始人施羅德表示，肇事電單車騎士從未被追責，且有數據90%的肇事者...
電單車安全聯盟創始人施羅德表示，肇事電單車騎士從未被追責，且有數據90%的肇事者當場逃逸。(記者和釗宇╱攝影)
霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎士無法找到。(記者和釗宇╱攝影...
霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎士無法找到。(記者和釗宇╱攝影)

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