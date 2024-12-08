金鷹護理中心慶13周年 金兌錫、楊愛倫到場月生日壽星祝賀，
法拉盛金鷹成人日間護理中心11月27日舉辦成立13周年暨11月生日慶祝活動，230位長者及嘉賓參與。活動內容包括旗袍秀、民樂表演及聯歡宴席，展現了長者的才藝與活力。
州眾議員金兌錫及其高級顧問楊愛倫也到場為11月生日壽星祝賀，並恭喜金鷹成人日間護理中心成立13周年慶祝活動圓滿成功，肯定金鷹持續以高品質的服務照顧華裔耆老為社區服務。
負責人廖Vivian表示，金鷹成人日間護理中心自成立以來，一直致力為華裔長者提供多元服務，並藉由節慶活動和日常互動，幫助長者保持身心健康，提升生活質量，找到生活的意義與快樂。此次活動則以展示長者才藝為主，希望為他們創造一個充實生活的平台，「希望透過這些節慶活動，讓長者不僅感受到生活的樂趣，也能實現自我價值。」
廖Vivian表示，活動從籌畫到完成歷時兩個月，每位參與者都投入極大的熱情，成果令人欣慰。13種表演節目中，旗袍秀是活動亮點之一，由70至80多歲的長者參與，經過數周密集排練後登台。
舞台指導知名演員張二丹表示，這是她首次與長者合作排練節目，雖然他們沒有專業基礎，但學習熱情極高，整個過程充滿驚喜。參與的長者多數是第一次學習走秀，但在短短的時間內展現出的表演水平讓她倍感欣慰，並稱這樣的成果「實在令人敬佩」。
當天也為11月壽星慶祝，93歲的長者王用琪分享了參加活動的感受，並提到在這學習新事物如智能手機的應用，對保持頭腦靈活有很大幫助。她說，長壽雖是一種折磨，但依然應該保持樂觀，「人在福中要知福、惜福，快樂地生活下去」。
為服務社區內許多未能參加老人中心的阿姨也能感受這個平台的溫暖及豐富的活動， 金鷹成人日間護理中心特別邀請張二丹老師於12月11日(周三)開講化妝課，以她多年化妝的經驗教授大家節日和生活的化妝技巧。有興趣的朋友可電話報名(718)460-1888。
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