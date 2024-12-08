金鷹護理中心慶13周年 金兌錫、楊愛倫到場月生日壽星祝賀，

11月份壽星王用琪分享人生建議，她認為「人在福中要知福、惜福，快樂地生活下去」。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 金鷹成人日間護理中心11月27日舉辦成立13周年暨11月生日慶祝活動，230位長者及嘉賓參與。活動內容包括旗袍秀、民樂表演及聯歡宴席，展現了長者的才藝與活力。

州眾議員金兌錫及其高級顧問楊愛倫也到場為11月生日壽星祝賀，並恭喜金鷹成人日間護理中心成立13周年慶祝活動圓滿成功，肯定金鷹持續以高品質的服務照顧華裔 耆老為社區服務。

負責人廖Vivian表示，金鷹成人日間護理中心自成立以來，一直致力為華裔長者提供多元服務，並藉由節慶活動和日常互動，幫助長者保持身心健康，提升生活質量，找到生活的意義與快樂。此次活動則以展示長者才藝為主，希望為他們創造一個充實生活的平台，「希望透過這些節慶活動，讓長者不僅感受到生活的樂趣，也能實現自我價值。」

廖Vivian表示，活動從籌畫到完成歷時兩個月，每位參與者都投入極大的熱情，成果令人欣慰。13種表演節目中，旗袍秀是活動亮點之一，由70至80多歲的長者參與，經過數周密集排練後登台。

舞台指導知名演員張二丹表示，這是她首次與長者合作排練節目，雖然他們沒有專業基礎，但學習熱情極高，整個過程充滿驚喜。參與的長者多數是第一次學習走秀，但在短短的時間內展現出的表演水平讓她倍感欣慰，並稱這樣的成果「實在令人敬佩」。

當天也為11月壽星慶祝，93歲的長者王用琪分享了參加活動的感受，並提到在這學習新事物如智能手機的應用，對保持頭腦靈活有很大幫助。她說，長壽雖是一種折磨，但依然應該保持樂觀，「人在福中要知福、惜福，快樂地生活下去」。

為服務社區內許多未能參加老人中心 的阿姨也能感受這個平台的溫暖及豐富的活動， 金鷹成人日間護理中心特別邀請張二丹老師於12月11日(周三)開講化妝課，以她多年化妝的經驗教授大家節日和生活的化妝技巧。有興趣的朋友可電話報名(718)460-1888。