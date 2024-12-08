鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

勁球 (powerball)彩券7日開出頭獎幸運兒，2億5600萬獎落法拉盛華人超市 ，為紐約州2020年來首次開出首獎；巧合的是，同日法拉盛另一間小賣部也開出三獎，獎金高達5萬元，兩大獎項接連落在同一地區，成為當日全美彩票熱點。

頭獎彩券由位於博生大道(Parsons Blvd.)25-03號的華聯超市售出，中獎號碼為白球1、31、43、55、57，以及紅球22。華聯超市經理方女士表示，這是華人超市數十年來首次開出如此巨額獎項。

「雖然不是我中獎，但超市大家也都非常開心。」方女士表示，早上是鄰居通知才得知消息，經確認後才確定屬實。而消息傳開後，吸引不少民眾特地前來超市「沾喜氣」。至於中獎者是否為華人，她說，「來店內的華人和老外都非常多，所以也不太清楚。」

一名剛在該超市購買彩券的李先生表示，得知頭獎與三等獎都開在法拉盛後感到驚喜。他說，「我每周都會來買幾張，希望能沾點好運，不過自己可能沒那個命，就當作是圖個樂趣。」

同日，法拉盛緬街另一間小賣部「Stop & Go」便利店亦售出一張5萬元的三等獎彩券，該店由中東裔男子經營，店門外張貼許多過往中獎金額，是彩券玩家經常光顧之店鋪。

此次勁球開獎是今年全美第九次頭獎，也是紐約州近四年來的首次頭獎。頭獎得主將可選擇一次性領取1億2350萬元（未稅），或分30年按年領取，第一筆款項即刻支付，之後每年遞增5%。

隨頭獎開出，目前勁球頭獎金額已回落至2000萬元，然而另一熱門彩券兆彩(Mega Millions)的獎金池則累積至6億1900萬元，吸引眾多玩家期待下次開獎。