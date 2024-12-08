我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德垮台 拜登：這是正義 將防ISIS趁機重起

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

紐約布碌崙地鐵樞紐2男爭吵 1人被推下月台 警方通緝中

記者胡聲橋╱紐約即時報導
一名男子在布碌崙地鐵樞紐站與他人爭吵後將對方推落鐵軌，警方公布肇事者影像。(紐約市警提供)
一名男子在布碌崙地鐵樞紐站與他人爭吵後將對方推落鐵軌，警方公布肇事者影像。(紐約市警提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)大西洋大道-巴克利中心地鐵站(Atlantic Avenue–Barclays Center subway station)7日(周六)上午有一名男子被推落月台，警方公布推人的嫌犯影像並通緝。

該站是布碌崙(布魯克林)最繁忙的交通樞紐和地鐵站。

事發在7日上午大約11時40分，一名33歲男子在大西洋大道-巴克利中心地鐵站南行D線和N線地鐵月台上，與另一名男子發生爭執。兩人的爭吵漸漸升級為肢體衝突，其中一男將另一男推落月台，導致他跌到鐵軌上，肇事者隨後逃離現場。

警方稱，受害者受了輕傷、急救人員也很快趕到現場，但他沒有在現場接受治療。警方表示，他們仍不清楚兩人爭吵的原因，但已將這起襲擊事件列為威脅他人安全(Reckless Endangerment)事件。

警方7日晚間公布從監控獲取的嫌犯影像，畫面顯示嫌犯身穿深色連帽運動衫和褲子，穿黑色運動鞋、戴前額有四道白色條紋的黑色針織帽。監控錄像顯示，這名嫌犯是跳過地鐵閘門進入地鐵站的，他背著一個雙肩包，手裡拎一個Party City購物袋。

紐約地鐵站近來迭傳乘客落軌事件，一名男子10月21日凌晨在下東城東百老匯地鐵站，因試圖在不同車廂間穿行而跌落軌道遭輾身亡；一名82歲華婦10月2日被35歲男子哈里斯(Brandon Harris)從背後推落鐵軌，哈里斯被捕，被控一級謀殺未遂及一級攻擊重罪。

一名男子8月26日在皇后區某地鐵站與人爭吵後落入鐵軌，被列車撞擊身亡；一名女嫌8月5日凌晨在曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站將兩名遊客推入軌道，幸未造成傷亡，嫌犯被捕，被控兩罪。

落軌事件中最令華社不安的是2022年1月，華女高慧民(Michelle Go)於尖峰時段在時報廣場地鐵站內被患有精神疾病的遊民推下月台遇難。

地鐵站 布碌崙 布魯克林

上一則

殺健保CEO嫌新照曝光 開槍後在中央公園搭計程車
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市警：上月犯罪減少 地鐵達兩位數降幅

紐約市警：上月犯罪減少 地鐵達兩位數降幅
紐約布碌崙砍人案 警懸賞3500元尋2嫌

紐約布碌崙砍人案 警懸賞3500元尋2嫌
地鐵7號線乘客隨地小便 MTA遭批不作為

地鐵7號線乘客隨地小便 MTA遭批不作為
皇后區地鐵勒頸搶劫 警緝2嫌

皇后區地鐵勒頸搶劫 警緝2嫌

熱門新聞

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為紐約市警局開記者會，公布監視器拍攝的兇手影像。路透

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

2024-12-04 17:04
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
聯合健保公司執行長湯普森遭槍擊身亡。(取自聯合健保公司網站)

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

2024-12-04 09:48
聯合健保執行長湯普森遇害後，妻子寶莉接受訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅。圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

2024-12-04 20:24
嫌疑人在案發前曾出現在附近一家星巴克。(市警提供)

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

2024-12-05 07:44
符合真實身分證標準的紐約州駕照、學車許可或非駕駛ID上應有星星或旗幟標識。(圖片由州DMV提供)

有真實身分證才能搭機 快檢查有無這標誌

2024-12-03 20:35

超人氣

更多 >
4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元
女星失戀拍3級片洩憤 其實身價上億新台幣「無人敢娶」

女星失戀拍3級片洩憤 其實身價上億新台幣「無人敢娶」