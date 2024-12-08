紐約布碌崙地鐵樞紐2男爭吵 1人被推下月台 警方通緝中

一名男子在布碌崙地鐵樞紐站與他人爭吵後將對方推落鐵軌，警方公布肇事者影像。(紐約市警提供)

紐約市布碌崙 (布魯克林 )大西洋大道-巴克利中心地鐵站 (Atlantic Avenue–Barclays Center subway station)7日(周六)上午有一名男子被推落月台，警方公布推人的嫌犯影像並通緝。

該站是布碌崙(布魯克林)最繁忙的交通樞紐和地鐵站。

事發在7日上午大約11時40分，一名33歲男子在大西洋大道-巴克利中心地鐵站南行D線和N線地鐵月台上，與另一名男子發生爭執。兩人的爭吵漸漸升級為肢體衝突，其中一男將另一男推落月台，導致他跌到鐵軌上，肇事者隨後逃離現場。

警方稱，受害者受了輕傷、急救人員也很快趕到現場，但他沒有在現場接受治療。警方表示，他們仍不清楚兩人爭吵的原因，但已將這起襲擊事件列為威脅他人安全(Reckless Endangerment)事件。

警方7日晚間公布從監控獲取的嫌犯影像，畫面顯示嫌犯身穿深色連帽運動衫和褲子，穿黑色運動鞋、戴前額有四道白色條紋的黑色針織帽。監控錄像顯示，這名嫌犯是跳過地鐵閘門進入地鐵站的，他背著一個雙肩包，手裡拎一個Party City購物袋。

紐約地鐵站近來迭傳乘客落軌事件，一名男子10月21日凌晨在下東城東百老匯地鐵站，因試圖在不同車廂間穿行而跌落軌道遭輾身亡；一名82歲華婦10月2日被35歲男子哈里斯(Brandon Harris)從背後推落鐵軌，哈里斯被捕，被控一級謀殺未遂及一級攻擊重罪。

一名男子8月26日在皇后區某地鐵站與人爭吵後落入鐵軌，被列車撞擊身亡；一名女嫌8月5日凌晨在曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站將兩名遊客推入軌道，幸未造成傷亡，嫌犯被捕，被控兩罪。

落軌事件中最令華社不安的是2022年1月，華女高慧民(Michelle Go)於尖峰時段在時報廣場地鐵站內被患有精神疾病的遊民推下月台遇難。