殺健保CEO嫌新照曝光 開槍後在中央公園搭計程車

警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車。(紐約市警提供)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)在紐約曼哈頓 當街遭槍殺案轟動全國，儘管兇嫌身分尚未公開確認，愈來愈多重要信息已一一浮現；紐約市 警8日公布嫌犯的更多影像資料，呼籲公眾協助警方緝兇。

根據目前警方公布的作案時間線，在案發10天前，嫌犯乘坐巴士抵達紐約，並使用偽造的身分入住曼哈頓上城的一家青年旅館。4日上午，嫌犯在曼哈頓中城希爾頓酒店外開槍射擊湯普森背部和小腿，隨後逃離現場，進入中央公園 ，在街上步行一段距離後，最終在上午7時左右乘坐計程車，前往位於178街和百老匯的港務局巴士站。

警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車，他坐在計程車後排，戴著口罩，穿戴黑色頭套並直視鏡頭。在另一張來自車上錄影的照片中，嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。

警方6日晚間在中央公園灌木叢中發現了一個深灰色背包，疑似為兇嫌遺下。據紐約郵報報導，背包內發現了棋盤遊戲「大富翁」中使用的玩具貨幣，以及嫌犯穿過的一件夾克。

自案件發生以來，警方已收到數百條來自民眾的線索。聯邦調查局也於6日晚間宣布，將提供最高5萬元獎金，徵求有助於逮捕兇嫌的線索。紐約市警察局之前也祭出懸賞1萬元。 民眾如有相關線索，可撥打FBI免費舉報熱線(800)CALL-FBI，即(800)225-5324，或者撥打紐約市警報案專線(800)577-8477。 在另一張來自車上錄影的照片中，嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

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