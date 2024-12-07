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以為賣出畫...NFT騙局專詐藝術家 8旬翁失13.5萬

記者顏潔恩╱紐約即時報導
一名布碌崙八旬老翁遇網路詐騙，損失13.5萬元。圖為示意圖。(美聯社)
一名布碌崙八旬老翁遇網路詐騙，損失13.5萬元。圖為示意圖。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)一名從事藝術工作的八旬老翁，日前淪為NFT騙局的受害者，損失超過13萬5000元；該案促使布碌崙地區檢察官辦公室對相關領域展開調查，地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)近期宣布，目前已關閉了40個NFT交易的虛假網路域名，披露他們專門向藝術家下手，呼籲公眾提高警惕。

今年5月，克林頓丘(Clinton Hill)一名85歲的職業畫家遭網路詐騙分子騙錢，事因一名自稱是藝術品經銷商的女性通過領英(LinkedIn)網站發消息給他，表示有意將他的藝術品轉換成NFT出售；該女子的檔案顯示為一家名為「OpenSea/Private Mint」的公司工作，其公司的網站與總部位於紐約市的合法NFT市場OpenSea的網站很相似，地檢辦公室推測詐騙分子是通過這種方式混淆民眾。

該名自稱為經銷商的女性成功說服老翁在虛假網站上簽署合同，不久後，指他已經賺了超過30萬元的比特幣，但需先支付費用才能獲得收益；為了獲得比特幣，老翁清算「個人退休帳戶」(IRA)的金額、向銀行取得貸款、並用信用卡來付錢，最終湊足超過13萬5000元給對方，他最後發現這是場騙局，情感和經濟上都遭到打擊。

案發後地檢辦公室的「虛擬貨幣部門」(Virtual Currency Unit)發起調查，追蹤受害者金錢的去向，發現數額已被轉移到交易所的不同帳戶中，而主要兌現貨幣為奈及利亞貨幣；過程中執法人員也發現，來自喬治亞州、加州的兩名長者也落入同樣的圈套中。

由於被盜資金的流向已不在美國範圍之內，地檢難以追回，不過調查人員仍發現40個假冒NFT藝術市場的網站，向他們提出扣押令，並將網站關閉；目前若點擊這些假冒網站的網址，會被重新導向到其他的頁面，並有警告信息彈出。

蔣莎樂指出，加密貨幣的詐騙可採取多種形式，但都具有相似特徵，比如針對弱勢群體索取費用，以兌換所謂的收益，且設立的詐騙網站和真的網站很相似，而此案就是針對針對從事藝術工作的長者詐騙。蔣莎樂希望藉此提醒民眾提高警惕、預防更多人受害。

此外其辦公室也發布防騙指南，指出當藝術家線上收到自稱是經銷商、或NFT市場代表的訊息時，在進行更深入的交流前應先驗證和核實對方的身分；再來，合法的NFT公司是不會預先收取很高的費用，建議藝術家一定只和合法且值得信賴的NFT公司合作，對於通過電郵或網站建立聯繫的人要多加注意。

另一方面，加密貨幣的用戶無論何時都應保護自己的帳戶錢包(cryptocurrency wallet)，強調合法的經銷商從不會詢問用戶的「種子短語」(seed phrase)，隨便提供給他人的話很有可能會導致錢包的內容被洩漏。

布碌崙地檢蔣莎樂(右)自去年成立「虛擬貨幣部門」，專門調查殺豬盤犯罪。(本報檔案...
布碌崙地檢蔣莎樂(右)自去年成立「虛擬貨幣部門」，專門調查殺豬盤犯罪。(本報檔案照)

NFT 虛擬貨幣

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