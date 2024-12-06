涉槍殺聯合健保執行長嫌犯 或早已搭巴士離開紐約

紐約市警透露，涉嫌槍殺聯合健保執行長的男嫌可能已搭乘巴士離開紐約市。(市警提供)

紐約警方6日透露，涉嫌槍殺聯合健保 (UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的男嫌可能在案發後的當天，就已經搭乘巴士離開紐約市 ，警方呼籲知情人士提供一切與此案有關的線索。

根據警方資料，4日上午，嫌犯在曼哈頓中城希爾頓酒店外執行了這起精心策畫的襲擊，他從湯普森身後接近，開槍射擊其背部和小腿，隨後逃離現場；更多後繼的調查披露，在案發前，嫌犯乘坐州際巴士抵達紐約，並使用偽造的身分入住曼哈頓上城的一家青年旅館。

6日市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)和總探長肯尼(Joseph Kenny)在接受外媒採訪時，披露了更多嫌犯行蹤的細節，他們表示，嫌犯在開槍後逃離現場，進入中央公園，並在77街處離開公園；監控錄像顯示，嫌犯繼續在街上步行一段距離，最終乘坐計程車前往位於178街和百老匯的港務局巴士站，然而警方並未發現嫌犯從巴士站離開的影像，推測他可能已經搭乘州際巴士逃離紐約市。

除了尋找嫌犯逃離後的線索，警方也對曼哈頓上東區和上西區的旅館進行調查，以了解嫌犯的更多活動細節；案件目前仍在深入調查中，當局正全力追捕這名嫌疑人，警方呼籲知情人士提供線索，幫助他們早日抓捕嫌犯。

案發後警方曾表示，當局正在調查犯罪現場彈殼上的刻字，這些文字包括「延遲」(Delay)和「拒絕」(Deny)，可能與健康保險公司不予支付患者索賠有關。此前，聯合健保曾因拒賠行為遭到患者、民選官員和其他群體的批評，這些詞語與2010年出版的一本名為「延遲、拒絕、防禦」(Delay, Deny, Defend)的書籍標題相似，該書揭露保險公司通過拖延、拒絕和削減賠償來實現利潤最大化的行為。