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紐約非裔遊民遭退伍軍人鎖喉致死？陪審團討論3天無共識

記者劉梓祁╱紐約即時報導
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)

一名患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)，去年在曼哈頓地鐵車廂被前海軍陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉致死，地區檢察官隨後對潘尼以二級過失殺人罪提出指控；庭審目前進入陪審團裁決階段，但12人在6日(周五)表示難以達成共識。

由12人組成的陪審團於6日上午表示，他們在判定26歲的潘尼是否「魯莽」地導致尼利在2023年5月因其施加六分鐘鎖喉而死亡的問題上，難以達成共識。陪審團自3日(周二)下午展開討論，但至今未能得出一致結論。

辯護律師表示，同時作為建築學生潘尼在保護乘客時的行為正當。據目擊者稱，尼利在登上事發的F線地鐵後曾大喊「今天會有人死」，並稱自己已經準備好進入監獄。

然而，曼哈頓檢察官強調，沒有證人證明尼利曾具體威脅任何人、接觸過任何人或揮舞武器。警方隨後在尼利的口袋中僅發現了一塊鬆餅。潘尼彭尼的律師還辯稱，沒有確鑿證據能夠證明尼利的死亡是由鎖喉直接導致。

陪審團目前正評估潘尼是否犯有二級過失殺人罪，因他在百老匯/拉菲逸(Broadway-Lafayette)地鐵站內的乘客都已離開車廂後，仍繼續對尼利施加鎖喉。儘管如此，陪審團也可以選擇判定潘尼犯下較輕的罪名，即刑事過失殺人罪。

若陪審團無法達成裁決，曼哈頓高等法院法官懷利(Maxwell Wiley)將需向他們發出指令，敦促其達成一致裁決。若潘尼被判過失殺人罪，他將面臨最高15年的監禁。如果他被判較輕的刑事過失殺人罪，他將面臨最高4年的刑期。

地鐵站 曼哈頓 百老匯

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