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紐約市乾旱持續 跨年夜煙火秀取消

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約市通常舉行四場主要煙火秀，分別位於中央公園、展望公園、時報廣場及紐約港(New York Harbor)。圖為時報廣場2024年跨年夜。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市通常舉行四場主要煙火秀，分別位於中央公園、展望公園、時報廣場及紐約港(New York Harbor)。圖為時報廣場2024年跨年夜。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市乾旱情況持續，不僅對市民生活造成影響，甚至還波及了跨年活動。中央公園布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)的跨年慶典主辦方4日宣布，今年的煙火慶祝活動將取消，但會以其他形式代替。

市府早在11月中旬宣布乾旱緊急狀態時，就取消了所有煙火許可，而目前的乾旱狀況預計將持續至跨年夜。展望公園的活動改為無人機表演，將呈現自由女神像與布碌崙大橋等圖案。而由紐約路跑協會(NYRR)主辦的中央公園慶典，雖取消煙火表演，但傳統的四哩跑步活動仍會如期舉行。

過往的跨年夜，紐約市通常舉行四場主要煙火秀，分別位於中央公園、展望公園、時報廣場及紐約港(New York Harbor)。除了中央公園和展望公園取消煙火外，其餘地點的活動是否如期舉行仍未明確。

儘管沒了經典的跨年煙火，不少華人仍另有慶祝方式。住在皇后區長島市(Long Island City)的華人留學生小陳表示，煙火取消對自己的跨年安排影響不大。「很多放煙火的地方太擁擠，本來就不會特意去看。」小陳回憶去年跨年夜時，曾提前半小時趕到東河河邊準備觀賞煙火，最後卻竹籃打水一場空。「跨年煙火規模不像獨立日那麼大，隔著河很難看到，只能聽到一點遠處的聲音。」據他回憶，當時和一群朋友原本就要掃興而歸，身旁正在慶祝的一家人見狀，直接送給他們幾根手持煙花，一起分享跨年一刻的喜悅。「我們一群人都拿出手機拍照，假裝這是煙花。」

紐約市的乾旱狀況自市長亞當斯(Eric Adams)於11月18日頒布限水令以來並未見明顯好轉。五區均進入乾旱警告狀態，市府下令取消了所有市內公園的煙火和明火許可。乾旱期間，消防員在全市撲滅了近300起灌木火災，其中11月前半月就記錄了215起，

中央公園 紐約市 布碌崙

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