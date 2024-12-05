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史上最貴恐龍化石「Apex」亮相美國自然歷史博物館

記者范航瑜╱紐約即時報導
截至目前人類發現最大且最完整的劍龍化石之一「Apex」，將於8日(周日)起在美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)展出。(記者范航瑜╱攝影)
截至目前人類發現最大且最完整的劍龍化石之一「Apex」，將於8日(周日)起在美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)展出。(記者范航瑜╱攝影)

截至目前人類發現最大且最完整的劍龍化石之一「Apex」，將於8日(周日)起在美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)展出。除了讓公眾一覽劍龍英姿以外，博物館還將圍繞化石展開系列研究項目，並為少年兒童推出相關教育資源。

影片來源：世界新聞網

Apex高度達11.5呎，長27呎，保存完整度接近80%，歷史可追溯至1億5000萬年前。Apex於2022年5月由商業古生物學家庫珀(Jason Cooper)在科羅拉多州的莫里遜層(Morrison Formation)發現。經過修復及組裝後，化石被設置為防禦姿態，尾部多根尖刺高高翹起。約320塊骨骼中的254塊保存了下來，缺失部分則以3D列印及手工雕刻補足。不僅如此，Apex還是少數推測活到高齡的劍龍之一。

今年7月，Citadel創辦人兼執行長葛里芬(Kenneth C. Griffin)以4460萬元的價格在蘇富比拍賣會上買下了該化石，創下了蘇富比的化石拍賣紀錄。先前的紀錄保持者是一隻霸王龍，在2020年以3200萬元的價格售出。

隨後他宣布將化石出借給美國機構。展出初期，Apex將擺放在葛里芬探索中庭(Kenneth C. Griffin Exploration Atrium)入口。該區域帶有窗戶，旁邊公園的行人不必進入博物館也能一睹Apex的巨大規模。到明年秋季，Apex將搬至四樓，預計將在該館展出四年，展期結束後將以其鑄模取代原化石展出。

自然歷史博物館館長德卡圖爾(Sean Decatur) 表示，該館向來在恐龍藏品及古生物學領域佔有一席之地，而Apex的到來使得館方能開展更多針對劍龍的專業研究。「我們希望數以百萬計的參觀者能像我們一樣對Apex感到震撼。」

展出期間，博物館古生物學部門還將啟動新研究計畫，內容包括研究劍龍的生命歷程。博物館還將針對從幼兒到青少年不同年齡群體，推出與Apex相關的教育資源。紐約州居民憑身分證可以隨意金額購票參觀(Pay what you wish)。詳情可訪問博物館官網：amnh.org

1874年，第一具劍龍類恐龍化石在英國被發現，三年後，另一具劍龍化石在科羅拉多州被發掘，並正式以劍龍命名。迄今為止，全球科學機構已收藏超過80個劍龍個體的遺骸，但如Apex這般完整且屬於單一個體的劍龍骨架實屬罕見。

博物館工作人員在拼接Apex的化石碎片。(美國自然歷史博物館提供)
博物館工作人員在拼接Apex的化石碎片。(美國自然歷史博物館提供)
Apex高度達11.5呎，長27呎，保存完整度接近80%，歷史可追溯至1億500...
Apex高度達11.5呎，長27呎，保存完整度接近80%，歷史可追溯至1億5000萬年前。(記者范航瑜╱攝影)
Apex於2022年5月由商業古生物學家庫珀(Jason Cooper)在科羅拉...
Apex於2022年5月由商業古生物學家庫珀(Jason Cooper)在科羅拉多州的莫里遜層(Morrison Formation)發現。(記者范航瑜╱攝影)
自然歷史博物館館長德卡圖爾(Sean Decatur) 表示，該館向來在恐龍藏品...
自然歷史博物館館長德卡圖爾(Sean Decatur) 表示，該館向來在恐龍藏品及古生物學領域佔有一席之地，而Apex的到來使得館方能開展更多針對劍龍的專業研究。(記者范航瑜╱攝影)

博物館 科羅拉多州 恐龍

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