聯合健保公司執行長湯普森遭槍殺身亡 兇手仍在逃

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為警察圍起封鎖線。歐新社

聯合健保 公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊，送醫後不治，享年50歲。警方稱這是一起蓄意襲擊。嫌疑人目前仍在逃。

據紐約市 警局(NYPD)消息，當日上午6時46分，湯普森身著西裝革履，早早來到了位於第六大道的希爾頓中城酒店(New York Hilton Midtown Hotel)外，準備參加一場公司會議。

據CNN報導，一名蒙面男子在此等待了十分鐘左右，看到湯普森一到達便拔出槍，在距離其20呎的位置，朝著其胸口連開數槍，然後進入附近一條小徑，跳上自行車，朝第六大道向東逃逸。湯普森被緊急送往西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)，但最終不治身亡。知情人士表示，嫌疑人使用了帶有消音器的槍枝。

警方表示，嫌犯是一名白人男性，戴黑色口罩、身穿黑色連帽衫、搭配黑白運動鞋，拿著一個灰色背包。截至發稿，嫌疑人尚未被捕，調查仍在進行中。

聯合健保集團執行長維蒂(Andrew Witty)表示，該公司當日原本計畫在希爾頓酒店舉行「投資者日」會議，湯普森也將出席。維蒂在一份聲明中表示，由於一名團隊成員的「嚴重醫療狀況」，會議被臨時取消。

據聯合健保公司官網，湯普森於2021年4月接任聯合健康的保險部執行長。自2004年加入公司以來，他曾領導政府項目，並負責聯合健康的醫療保險 及退休計畫。在加入該公司之前，湯普森在明尼阿波利斯(Minneapolis)的普華永道事務所工作了六年。

聯合健保集團在美國擁有超過10萬名員工，在「財富」500強中排名第四。