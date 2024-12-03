真實身份證新規明年實施 紐約居民快檢查有這標誌嗎？

符合真實身分證標準的紐約州駕照、學車許可或非駕駛ID上應有星星或旗幟標識。(圖片由州DMV提供)

根據聯邦規定，所有紐約居民在2025年5月7日後都必須出示聯邦認可的身分證明才能搭乘美國國內航班。統計顯示，紐約州 仍有數百萬人還未申請，州機動車輛管理局(DMV )鼓勵居民儘早採取行動。

國會在2005年通過了「真實身分證(Real ID)」法案，藉此加強機場和聯邦設施的安全措施。真實身分證由DMV頒發，紐約州DMV局長施洛德(Mark Schroeder)表示，截至今年5月，約有700萬紐約居民已獲得真實身分證，但仍有數百萬人未申請及達標。符合真實身分證標準的紐約州駕照 、學車許可(Learning Permit)或非駕駛ID上，應有星星或旗幟標識。

根據DMV指南，紐約居民需出示姓名證明文件、社安號碼(Social Security number)及水電費帳單等州內居住證明以獲核發真實身分證，申請者需攜帶證件原件前往DMV辦事處辦理。若不確定自己需準備哪些文件，申請者也可以前往官網獲得線上指南：https://shorturl.at/Gn2ua。

隨著截止日臨近，DMV已將流動辦理團隊部署到全州各地，以減輕DMV辦事處的負擔。官員表示，雖然大部分DMV辦事處需要預約辦理，但流動辦理團隊則不需要。具體流動辦理團隊的位置可於官網查詢https://shorturl.at/rQI8O。

申請者在提交資料後會獲得一份臨時文件，而真實身分證則會於約兩周後通過郵件寄到。辦理真實身分證無需額外費用。