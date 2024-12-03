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警方通緝2名在8大道作案的電單車劫匪

記者胡聲橋╱紐約即時報導
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

市警72分局2日晚通緝兩名在布碌崙(布魯克林)8大道作案的電單車劫匪。

警方認為，10月在8大道附近發生的至少兩起搶劫案是這兩名嫌疑人所為。警方呼籲知情者及時提供線索，幫助警方盡快將其捉拿歸案。

根據警方報告，第一起搶劫案發生於10月1日(周二)大約晚上9時05分，地點是在布碌崙59街760號門前，也就是59街7大道和8大道之間。當時兩名身分不明的人，騎著一輛藍黑色電單車接近一名48歲的女性受害者，這兩人在這名女性身邊下車，並亮出了一把槍威脅。他們接著將受害者推下樓梯，並拿走了她的錢包。這兩名嫌疑人隨後騎著電單車沿著59街向西逃跑。受害者在現場接受了急救，但沒有住院治療。

第二起搶劫案發生於10月16日(周三)晚上9時30分左右。地點是在58街714號門前，也就是58街7大道和8大道之間。當時兩名身分不明的人騎著一輛藍黑色摩托車接近一名27歲的女性受害者。這兩名劫匪用不明物體擊打受害者的左手，並從她身上搶走一個錢包。兩名劫匪隨後乘坐電單車沿著58街向西逃離現場。急救人員將受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)，傷者情況穩定。

警方形容這兩名被通緝的嫌疑人都是棕色膚色的男性。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

8大道 布碌崙 通緝

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