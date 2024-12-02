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紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

記者曹馨元╱紐約即時報導
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

根據智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)的資料顯示，在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。該智庫也指出，無證客大量參與高需求職業，紐約州12個快速增長的產業中都有無證客的身影。

「無證客」一詞涵蓋了各種不同身分狀態的移民，包括尋求庇護者、人道主義假釋者以及「緊急保護」(TPS)等特殊移民計畫的受惠者。根據候任總統川普(Donald Trump)的大規模驅逐計畫，這些無證客中的任何人都可能面臨拘留或驅逐；而他的顧問甚至暗示，將推動一項計畫剝奪部分歸化(naturalized)移民的公民身分。

紐約市是全美乃至全球移民人口最多的城市之一，超過三分之一的紐約市居民為移民，而無證客占全市人口的約5%。截至2022年，紐約州每5名無證移民中就有1名來自亞洲，是全球5大洲之首；超過三分之一的亞洲移民來自中國，占整體的7%。

在紐約，無證客占據最多的職業是服務業及建築業。此外，廚師、計程車及貨車司機、居家照護助理等12個快速增長的職業群體中也有大量無證客的身影。

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移民 無證客 紐約州

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