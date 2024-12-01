紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

自2022年的移民危機開始後，紐約市 發生多起有無證客 涉入的罪案，根據紐約市警(NYPD)數據，部分案件涉及來自委內瑞拉的黑幫；聯邦移民暨海關執法局(ICE)統計，目前在紐約市有超過5萬8000名被定罪或面臨刑事指控的無證客，其中有1000多人為幫派成員。

根據ICE資料，截至11月17日，聯邦政府已知且生活在紐約市的75萬9218名無證移民中，有5萬8626人曾有犯罪紀錄或正在面臨刑事指控，占比7.7%。在本市近6萬名有犯罪紀錄的移民中，有1053人被列為「涉嫌或已知的幫派成員」。

布魯克林(布碌崙)和史泰登島選區的共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，該情形歸咎於拜登總統和其他民主黨人推行的「寬容犯罪」和「鬆懈邊境管控」政策。瑪麗奧說，許多非法移民 能獲得住房、食物和醫療，但使用的是市民所繳稅款。

她還提到，自今年年初便不斷通過「信息自由法案」(FOIL)向紐約市警請求獲取相關數據，但「對方一直在拖延」。根據ICE截至7月21日的數據，全國近780萬無證客中，有66萬2586人是被定罪的罪犯或正在面臨指控的人。目前尚不清楚其中有多少人是涉嫌的幫派成員。

ICE負責人吉納洛(Kenneth Genalo)近日表示，希望獲得更多資源以清除犯罪移民。他預計紐約市的罪犯移民數量達數千人，並對庇護城市的法律感到「沮喪」。自2022年春季移民危機開始以來，全市進入了超過22萬3000名無證客，其中至少5萬8000人仍在市府收容所中生活。

2014年，時任市長白思豪(Bill de Blasio) 與市議會合作，通過法律以禁止市警在聯邦移民官員試圖驅逐危險移民時與其合作。現市長亞當斯(Eric Adams)此前則多次呼籲修正庇護政策，以便讓涉嫌「嚴重」犯罪的移民能被移交予聯邦執法部門。

今年1月，兩名警員在時報廣場驅散阻擋道路的人群，但對方拒絕聽從指令，從而引發群體衝突，使巡官庫里安(Ben Kurian)和華裔警員田尊旭(Zunxu Tian，音譯)受傷。警方指出，近十名涉事無證青年有委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)背景。