MTA AI攝像頭錯開上千張停車罰單 他一天收到三張氣炸

市交通局(DOT)資料顯示，紐約市內包括紅燈相機、超速相機及公車道相機在內的自動相機每日平均開出超過4萬張罰單。(記者范航瑜╱攝影)

大都會運輸署(MTA )此前在公車上啟用人工智慧(AI )相機系統，幫助識別違停現象並開具罰單。然而，該系統近來卻爆出錯誤開出了上千張罰單，引來眾多司機抱怨。

紐約市 亞裔居民韓喬治(George Han，音譯)便是受害者之一。據國家廣播公司(NBC)的報導，韓喬治多次因該系統接到莫名其妙的罰單，最嚴重的一次是在一天內竟連收三張，而他確信自己的停車行為完全符合市內停車規則。他表示，起初並未重視，因為自信停車地點合法，但罰單卻接二連三地寄來，目前累計已超過十張。

據MTA稱，這些智能相機系統未正確設置，無法辨識出東79街M79公車路線中允許合法停車的「換邊停車」區域。此外，M79和Bx35公車路線當時處於新執法模式的「警告期」，理應僅發出警告而非罰單。然而，兩條路線的相機共錯誤開出約3800張罰單，其中870多張針對的是合法停車車輛。目前，所有錯誤罰單已撤銷，相關款項也將全額退還。

市交通局(DOT)資料顯示，紐約市內包括紅燈相機、超速相機及公車道相機在內的自動相機每日平均開出超過4萬張罰單。雖然罰單會經過人工審核，但交通局並未公開具體的審核流程或負責人員數量，也未解釋為何這些錯誤罰單未被攔截。

韓喬治則認為，這起事件應促使相關部門加強對技術供應商的監管，「推行AI技術應更謹慎，啟動前必須考慮基本常識並進行全面測試，否則會損害市民信任。」

MTA指出，自AI相機系統啟用以來，公車通勤速度提高了約5％，重複違規者僅占少數。然而，罰單總數大幅增加，僅2024年就已捕捉近29萬3000輛違規車輛，相較2021年增長570％，相應罰款金額也從430萬元飆升至2090萬元。

截至目前，已有超過1020輛公車安裝了AI相機系統。根據MTA的採購文件，該機構計畫再投入5800萬元，為額外1000輛公車安裝相機，總計將斥資1億4100萬元擴大執法規模。