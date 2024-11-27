專偷梅西百貨等昂貴商品 犯罪集團5嫌被控罪
紐約檢方26日宣布破獲專門在梅西百貨(Macy's)及知名零售商店，竊取高檔美妝服飾商品的犯罪集團，起出價值近200萬元的贓物；這個偷竊集團將贓物分銷到紐約市及多明尼加；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，竊盜組織犯罪令受害業者每年蒙受約1000億元的損失。
美聯社報導，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，此案破獲的竊盜團體在兩年內，從梅西百貨、維多利亞的秘密(Victoria's Secret)、美國老鷹(American Eagle)、連鎖美妝賣場絲芙蘭(Sephora)和Ulta Beauty等商店偷走昂貴的化妝品、香水、美容產品和名牌服裝及配飾。
凱茲表示，此案被告共五人，他們被控持有失竊財物、共謀及其他相關罪行的重罪。
凱茲表示，犯罪集團領袖是古茲曼(Cristopher Guzman)和伊韋利斯‧古茲曼‧巴提斯塔(Yvelisse Guzman Batista)，這對已婚夫妻指示同夥攻擊紐約、新澤西、馬里蘭州和東岸等地的多間商店，竊取特定商品；古茲曼另買通卡車駕駛，把原本要運給零售商的貨物，直接從製造商倉庫載往犯罪集團控制的地點。
該集團在皇后區一間民宅處理商業事務，接著網拍或將贓物運到多明尼加共和國聖地牙哥市(Santiago)的「伊韋利斯時尚」(Yvelisse Fashion)精品店銷贓。
此案23日開庭時，古茲曼夫婦透過律師，及其他兩名被告不認罪，他們被飭回，等待明年1月受審。
凱茲表示，29日的黑色星期五(Black Friday)假期購物季正式揭開序幕，這起案件提醒消費者支持合法商品來源。
凱茲說：「當一筆交易超值到令人難以置信，我保證，那就不是真的。」
紐約州長霍楚表示，組織竊盜集團讓全美企業每年損失約1000億元，一般家庭每年多付500元。
霍楚表示，這次破案象徵首次有人被依新的分贓刑法起訴；霍楚最近簽署該法案成為法律，打擊零售盜竊。
霍楚表示，「我們受夠了罪犯掠奪公民，人民厭倦街頭容易受到隨機犯罪或犯罪集團的影響」；她嗆竊賊說：「我們正在追緝你們。」
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