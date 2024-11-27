專偷梅西百貨等昂貴商品 犯罪集團5嫌被控罪

紐約檢方26日宣布破獲專門在梅西百貨及知名零售商店竊取高檔美妝服飾商品的犯罪集團，起出價值近200萬元的贓物。紐約州長霍楚(右)表示，業者每年蒙受約1000億元的竊盜損失。(美聯社)

紐約檢方26日宣布破獲專門在梅西百貨 (Macy's)及知名零售商店，竊取高檔美妝服飾商品的犯罪集團，起出價值近200萬元的贓物；這個偷竊集團將贓物分銷到紐約市及多明尼加；紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)表示，竊盜組織犯罪令受害業者每年蒙受約1000億元的損失。

美聯社報導，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，此案破獲的竊盜團體在兩年內，從梅西百貨、維多利亞的秘密(Victoria's Secret)、美國老鷹(American Eagle)、連鎖美妝賣場絲芙蘭(Sephora)和Ulta Beauty等商店偷走昂貴的化妝品、香水、美容產品和名牌服裝及配飾。

凱茲表示，此案被告共五人，他們被控持有失竊財物、共謀及其他相關罪行的重罪。

凱茲表示，犯罪集團領袖是古茲曼(Cristopher Guzman)和伊韋利斯‧古茲曼‧巴提斯塔(Yvelisse Guzman Batista)，這對已婚夫妻指示同夥攻擊紐約、新澤西、馬里蘭州和東岸等地的多間商店，竊取特定商品；古茲曼另買通卡車駕駛，把原本要運給零售商的貨物，直接從製造商倉庫載往犯罪集團控制的地點。

該集團在皇后區一間民宅處理商業事務，接著網拍或將贓物運到多明尼加共和國聖地牙哥市(Santiago)的「伊韋利斯時尚」(Yvelisse Fashion)精品店銷贓。

此案23日開庭時，古茲曼夫婦透過律師，及其他兩名被告不認罪，他們被飭回，等待明年1月受審。

凱茲表示，29日的黑色星期五(Black Friday)假期購物季正式揭開序幕，這起案件提醒消費者支持合法商品來源。

凱茲說：「當一筆交易超值到令人難以置信，我保證，那就不是真的。」

紐約州長霍楚表示，組織竊盜集團讓全美企業每年損失約1000億元，一般家庭每年多付500元。

霍楚表示，這次破案象徵首次有人被依新的分贓刑法起訴；霍楚最近簽署該法案成為法律，打擊零售盜竊。

霍楚表示，「我們受夠了罪犯掠奪公民，人民厭倦街頭容易受到隨機犯罪或犯罪集團的影響」；她嗆竊賊說：「我們正在追緝你們。」