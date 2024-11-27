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紐約假日購物季需求激增…防包裹盜竊 增4地免費寄取

記者范航瑜╱紐約即時報導
隨著假日購物季到來，市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)27日宣布擴大「LockerNYC」計畫。(市交通局提供)
隨著假日購物季到來，市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)27日宣布擴大「LockerNYC」計畫。(市交通局提供)

隨著假日購物季到來，市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)27日宣布擴大「LockerNYC」計畫，新增四個包裹櫃地點，為市民提供免費包裹寄取服務。

假日購物季通常造成配送需求激增和街道壅堵。交通局預測，今年假日期間，全市每天將配送超過250萬個包裹。LockerNYC通過集中配送到指定地點，減少配送卡車在住宅區頻繁停靠，有助於緩解交通壓力，並降低包裹被盜風險。

LockerNYC計畫與包裹櫃公司GoLocker合作，包括UPS、DHL和USPS在內的快遞公司已加入LockerNYC計畫。本次新增的四個地點包括布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Heights)和貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，以及曼哈頓的華盛頓高地(Washington Heights)和皇后區的阿斯托利亞(Astoria)。

同時，GoLocker在紐約市內的八處服務地點也將在假日季向民眾開放。加上此前已啟用的七個地點，目前市內共有19個包裹櫃供免費使用。位置詳情可參考市交通局官方網站：https://reurl.cc/8v4X37。

「在假日購物季，我們希望幫助市民防範包裹盜竊，」羅格貴茲表示，「LockerNYC提供了安全、免費的包裹寄取方式，不僅減少盜竊，也降低街道上大型配送卡車的數量。」

LockerNYC計畫今年4月開始試行，自試行以來已提供超過5200次包裹寄取服務。市交通局表示，具體位置是根據多個評估指標確定，比如包裹盜竊數據、郵件被盜數量、總體包裹量、居民樓密集程度等。首批開設的地點實施效果，將在一年後進行評估，如果效果良好，將在全市其他地區推廣。

布碌崙 紐約市 皇后區

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