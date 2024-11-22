紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

圖中男子涉嫌犯下法拉盛兩宗入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛 近日發生兩起入室盜竊案，警方日前公布嫌疑人照片，呼籲民眾提供線索。

根據警方，第一起案件發生在10月29日上午11時15分左右。警方稱，嫌犯進入了位於41大道與大學點 大道附近的一棟住宅建築內。當時，47歲的女性受害者剛剛返回家中，該男子突然現身並亮槍，威脅受害者交出財物。嫌疑人在搶走現金及其他財物後迅速徒步逃離現場。儘管受害者受到驚嚇，但並未在事件中受傷。

第二起案件則發生在僅兩天後的10月31日下午5時50分左右，嫌犯進入了位於33大道與李維特(Leavitt)街附近的一棟住宅建築，並偷走了大量現金及其他財物。與前一起案件類似，嫌疑人在得手後立即徒步逃離，並未留下任何可追蹤的明顯線索。此次事件也未造成人員傷亡。

警方對嫌疑人的外貌特徵進行了描述，該亞裔 男子體型瘦削，膚色較淺，頸部有明顯的紋身，右臂有整條紋身袖圖案。警方表示嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

轄管法拉盛的市警109分局在本月的警民會上，提醒民眾注意入室盜竊案。局長科爾曼建議居民外出時務必鎖緊門窗，並確保家用攝像頭正常工作，以協助警方更迅速鎖定嫌犯。