紐約助理檢察官抓包委內瑞拉無證客手淫 還被搶包

一名來自委內瑞拉的無證客準備進入美國海關，申請難民身份。圖為示意圖，非當事人。美聯社

紐約郵報報導，一名與委內瑞拉黑幫有關聯的無證客 ，本周在一棟公寓大樓手淫，被住該大樓的一名紐約區域檢察官發現之後，還對她進行搶劫。

這名25歲的無證客名叫西莫薩(Brandon Simosa，另名Brandon Jesus Simoza Seijas)，跟以暴力搶劫、販毒聞名的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或Train of Aragua)有關聯。19日，他在曼哈頓中城的無證客庇護 所Row Hotel遭到逮捕。

被西莫薩搶劫的是一名38歲的助理區域檢察官，就職於曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室。事發凌晨2時左右，她在返回於44街的公寓大樓時，抓包西莫薩在走廊手淫。

據報導，西莫薩搶劫了含有助理檢察官的手機和錢包等個人財物的包包之後逃離現場，後來警方通過定位追蹤，查出手機出現在無證客庇護所附近。

西莫薩目前被控多項罪名，包括出於性動機的搶劫罪、重盜罪、非法占有遭竊財產罪，等。20日，他進入法庭過堂前，被抓拍到對著公眾咧嘴笑。

西莫薩到底是何時到達紐約、以及他目前在哪裡居住等信息，目前尚未明朗。但報導表示，他過去曾報住在皇后區的一棟無證客庇護所。聯邦執法人員指出，他是在2023年10月從德州伊戈帕斯(Eagle Pass)非法入境美國的，最開始被邊境巡邏隊拘留，後來因為得到紐約市 一名移民法官的出庭令而被放出，法官最終在今年2月解除了他的驅逐令，目前未知原因為何。

在紐約，西莫薩進行一系列犯罪，警方表示，他光在過去10個月期間就犯下6宗，但由於紐約是庇護城市，聯邦移民及海關執法局(ICE)並未得到西莫薩在紐約市本地的犯罪紀錄通知。

就在上周，西莫薩因為四月份在時報廣場的一所CVS盜竊而被捕，後卻被釋放。此外，他也曾因為今年一月到八月期間的多起犯罪，包括襲擊、重竊、搶劫、公交逃票等被捕。

目前，他有至少三宗控罪仍在審理中，包括11月11日的時報廣場CVS盜竊案、8月5日在皇后中心購物廣場內梅西百貨的重竊案，以及6月13日在法拉盛一個超市的搶劫案。