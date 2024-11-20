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節日氣氛濃厚 紐約中央車站免費迷你火車秀

記者曹馨元╱紐約即時報導
紐約運輸博物館位於中央車站內的藝廊與商店即日起推出免費迷你火車展。(記者曹馨元╱攝影)
紐約運輸博物館位於中央車站內的藝廊與商店即日起推出免費迷你火車展。(記者曹馨元╱攝影)

假日將近，紐約運輸博物館(New York Transit Museum)位於中央車站內的藝廊與商店即日起推出免費迷你火車展，看火車模型從中央車站出發，駛過帝國大廈等紐約地標建築，最終到達北極。此外，中央車站內有聖誕集市、主題餐吧等，不失為體驗假日氛圍的好去處。

迷你火車展以萊昂尼(Lionel)模型火車為主角，沿著34呎長、兩層高的O軌距模型火車佈局，駛過中央車站、帝國大廈等紐約地標，最終到達建有假日小木屋的「北極村」。在微型電器鐵路上，還展示了北線鐵路(Metro North)、極地特快(Polar Express)和復古地鐵列車組等運輸博物館的收藏模型。

紐約運輸博物館館長本茨文佳(Concetta Bencivenga)表示，假日火車展已經成為一項家庭傳統；「老式火車在軌道上隆隆試過，迷你行人漫步在細節生動的微型街道上」，讓不同年齡層的參觀者都感受到「迷你火車和生動藝術作品的魔力」。

此次假日特展將於即日起開放至2025年2月。除主要節假日關門外，迷你火車展的開放時間為周一至周五，上午10時至下午7時30分；周末的上午10時至下午6時，公眾可免費入場，這也是紐約市內唯一的免費迷你火車展。

同時，中央車站范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)內的假日集市也已開幕，為市民帶來本地製作的手工藝品、珠寶及服飾等36個小型商家，還可以憑藉收據獲得免費禮品包裝服務，是體驗假日氛圍、購買假日禮物的好去處。

中央車站 博物館 地鐵

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