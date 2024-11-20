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紐約清潔局長轉任市警局長 亞當斯任內已換了3人

記者劉梓祁╱紐約即時報導
市府高層動盪數月後，清潔局長獲任市警局長。(取自市長辦公室)
市府高層動盪數月後，清潔局長獲任市警局長。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)20日(周三)宣布，市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)被任命為紐約市警(NYPD)新局長。

該決定由亞當斯在一場關於城市預算的記者會中宣布。兩個月前，前市警局長卡班(Edward A. Caban)在遭到聯邦調查後，於9月12日宣布辭職。隨後，前聯邦調查局(FBI)高層唐倫(Thomas Donlon)被任命為代理局長。

亞當斯表示，蒂池將於25日(周一)正式上任，成為警察局歷史上第二位女性局長，並將她形容為一位「具有遠見卓識的」候選人。此前，現年43歲的蒂池自2022年4月起擔任清潔局長。在任期內，她強調清潔街道，後以「滅鼠」行動而被公眾熟知。

更早以前，她曾在市府多個部門任職，包括在市警擔任信息技術副局長一職。對於本次任命，一位無法具名的警員表示「並不意外」。他說，蒂池早前在市警任職時的辦公地點便為總局(1 Police Plaza)，因此本次回歸也是合乎情理的結果。

該警員還表示，「蒂池家族」在紐約具有不小的「影響力」，但也對代理局長僅在位兩個月感到「有些意外」。公開紀錄顯示，蒂池的家族擁有洛斯集團(Loews Corporation)並共同持有全國橄欖球聯盟(NFL)紐約巨人隊(New York Giants)。蒂池則擁有三項哈佛大學學位，包括工商管理碩士和法學學位。

目前，市警內共有5萬5000名文職和警務人員。蒂池表示，能夠領導清潔局是她的榮幸，並為任期內的成就感到自豪。她也是亞當斯自2022年1月上任以來的第四任警察局長。在單一任期內更換三位警察局長的情況，上一次出現是在沃克(James J. Walker)市長任期內。他於1932年因腐敗調查辭職。

亞當斯 紐約市 預算

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