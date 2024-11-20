紐約布碌崙華人聚居區 1晚上路邊8輛車被砸窗

班森賀華人聚居區路邊8輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 聚居區19日晚發生路邊8輛車車窗被砸事件，其中至少包括一輛華人的車。

這起砸車窗事件發生在19大道63街和64街之間，那段街道正好橫跨N線地鐵 線，事發時間是19日晚7時30左右。華裔林先生家就在事發地附近，他的凌志車就是被砸汽車之一。據林先生說，在馬路的同一側，共有8輛車車窗被砸，几乎停在那段街道所有車辆的車窗都被砸了。他們昨天晚上就發現車窗被砸後馬上報了警，警察大概是晚上12點左右到現場進行調查。

林先生家裝有監控錄像，他把錄像交給了警方。根據網上流傳的事件錄像，一名黑衣男子手持一樣不明工具，只是輕輕敲擊一下車窗，車窗就被敲破了。這件工具不大，看不出具體形狀，但顯然不是錘子一類的工具。為了手不被碎玻璃刺傷，可以看到這名男子用工具敲玻璃後，又很快把手縮回，動作很快，很熟練。

記者大約20日下午1時趕到事發現場，現場還有五輛車的車窗是被砸爛的。林先生說，他已經在這個地區居住了大約30年，以前從來沒有遇到過類似事件。