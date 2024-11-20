紐約布碌崙也爆隨機傷人 26歲男身中數刀緊急送醫

根據警方公布的監視器畫面可看到，兩嫌案發時皆身穿深色牛仔褲與黑色連帽衫，犯案後被拍到逃往第三大道交72街方向。(市警局提供)

本月16日(周六)下午，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)發生一起隨機傷人案，一名26歲男子行經第三大道時，兩名身分不明的男子拿刀刺向受害男子的身體，隨後便逃離現場。根據警方表示，受害男子被緊急送醫後目前情況穩定，兩名嫌犯則仍在逃中。

警方表示，事件發生在周六下午1時45分，地點則是在第73街244號外靠近第三大道段，距離地鐵 貝瑞吉大道站僅10分鐘步行距離。兩嫌突然接近受害男子後以刀攻擊其身體，遭刺男子身中數刀且腹部大量出血後，踉蹌地走到第三大道，隨後被緊急送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)，經醫護救治後目前情況穩定。警方目前尚未掌握嫌犯動機，並釋出監視器影像，呼籲目擊民眾提供線索以追緝在逃嫌犯。

根據監視器畫面可看到，兩嫌案發時皆身穿深色牛仔褲與黑色連帽衫，犯案後被拍到逃往第三大道交72街方向。

根據市警局最新公布的犯罪數據，負責該區的68分局是全市最安全的分局之一，截止目前為止共收到106起襲擊重罪，以及317起襲擊輕罪，襲擊案總計報告數量較去年同期122件下降9.8%，整體犯罪率較去年同期下降2.17%。曼哈頓 18日剛發生連環命案，兇手持刀在不同地點將三人隨機捅亡，死者之一被消息人士證實為華人。

案件知情者也可向警方通報消息，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，或通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。