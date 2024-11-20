紐約皇后區搶匪拒捕開槍 華警與路人受傷 嫌犯遭擊斃

警員拿著嫌犯槍械的圖片。(唐倫X)

紐約市皇后區 19日晚間發生槍擊事件，一名執勤的華裔 警員與一名路人遭槍擊受傷，嫌犯在交火中被擊斃。警方表示，受傷的警員與路人目前均無生命危險，正在康復中。

根據警方，事件始於當日下午5時35分，警方接獲報案稱皇后區山邊(Hillside)大道一間小商店發生搶劫案，一名男子持槍威脅顧客與店員並開槍，隨後逃逸。約一小時後，警方接獲另一報案，稱一名嫌犯在布魯爾大道(Guy Brewer)的菸店再次實施持槍搶劫並開槍。警方確認該嫌犯與第一起搶劫案的嫌犯特徵一致，立即展開追捕。

兩名警員在161街與牙買加(Jamaica)大道附近攔截嫌犯，嫌犯拒絕服從指令逃跑，並向警員開槍，其中一發子彈擊中36歲華裔警員黃瑞奇(Rich Wong，音譯)的腿部。黃隨即開槍還擊，擊中嫌犯臉部。嫌犯被送往醫院後宣告不治。

嫌犯被確定為57歲的沃西(Gary Worthy)，居住在皇后區。警方透露，沃西有多達17次前科，涉及謀殺、搶劫、入室行竊及毒品持有等罪行。他自2021年因非法持槍罪被判終身假釋後，已被逮捕七次，其中包括六天前因持有毒品及拒捕被捕，但當時被無條件釋放。警方進一步透露，沃西近期還涉嫌三起持槍搶劫案，其中包括萬聖節當天和15日發生的案件，均涉及開槍行為。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)對司法系統放縱暴力累犯提出強烈批評，他表示：「我們對此既感激也憤怒。感激警員的英勇行為，但憤怒於我們的司法系統未能保護無辜市民。」市警總局代局長唐倫(Thomas Donlon)則表示：「這名嫌犯在繁忙的紐約街道上向警員開槍，不僅對執法人員構成威脅，也危及公共安全。」