我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

曼哈頓豪華公寓起火 華裔住戶正在家工作：大樓說不用疏散

記者曹馨元╱紐約即時報導
14日上午11時30分左右，位於曼哈頓哈德遜廣場一棟豪華公寓The Set樓頂起火，燃起滾滾濃煙。(讀者張雅媛提供)
14日上午11時30分左右，位於曼哈頓哈德遜廣場一棟豪華公寓The Set樓頂起火，燃起滾滾濃煙。(讀者張雅媛提供)

位於曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)的一棟豪華公寓The Set，14日上午11時30分左右樓頂突起火，燃起滾滾濃煙；據樓內華裔住戶表示，雖電梯停用了一段時間，但大樓管理方表示無須疏散，「待在房內是安全的」。

這座豪華大樓位於第10大道和西35街交界處，共有42層公寓，據大樓發言人稱，起火地點是位於住戶樓層之上的機房(Mechanical Room)內；在火災發生後，市消防局(FDNY)及時趕到，派出約80名消防員前往救火，火勢在中午12時11分得到控制，無人員傷亡。

住在36層的華裔住戶Henri表示，火災事發時他正在家中參與線上會議，但樓內的火警廣播告訴住戶無需疏散，「待在房間裡很安全」；Henri隨即致電前台(Concierge)詢問情況，也得到了「可以待在房內，無須驚慌」的回答。據大樓發給住戶的通知，火災發生是因為「降溫系統(Cooling System)出現了問題」。

The Set標榜自己為「五星級飯店與豪華住宅體驗」的綜合體，據官方網站信息，該大樓單間(Studio)的月租金超過5000元，一居室的價格則達到7400元。

Henri表示，這是自己住在該棟樓的第二年，也是第一次碰到大樓出現事故，但他並沒有感到擔心或害怕；雖火災一時間導致大樓上空濃煙密布，但Henri所住單元的朝向並不能看到煙，他也認為大樓管理方的「溝通很透明」，此次事故也並沒有對生活造成影響。

除了火災事故外，近期因乾燥大風氣候也導致紐約各地公園野火頻發。據市消防局數據，自10月29日以來，消防局已在半月內就229起灌木林火災(brush fire)做出回應，數量之多突破歷史紀錄。

華裔 租金 曼哈頓

上一則

劫匪自稱袋中有槍 曼哈頓華埠藥房大白天遭搶
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際
曼哈頓8旬華婦遭性侵 居民不安 華社震怒

曼哈頓8旬華婦遭性侵 居民不安 華社震怒
曼哈頓堵車費預計12月29日實施 15元降至9元

曼哈頓堵車費預計12月29日實施 15元降至9元
曼哈頓柏路候車島危機四伏 華嫗摔傷膝蓋

曼哈頓柏路候車島危機四伏 華嫗摔傷膝蓋

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋