曼哈頓豪華公寓起火 華裔住戶正在家工作：大樓說不用疏散

14日上午11時30分左右，位於曼哈頓哈德遜廣場一棟豪華公寓The Set樓頂起火，燃起滾滾濃煙。(讀者張雅媛提供)

位於曼哈頓 哈德遜廣場(Hudson Yards)的一棟豪華公寓The Set，14日上午11時30分左右樓頂突起火，燃起滾滾濃煙；據樓內華裔 住戶表示，雖電梯停用了一段時間，但大樓管理方表示無須疏散，「待在房內是安全的」。

這座豪華大樓位於第10大道和西35街交界處，共有42層公寓，據大樓發言人稱，起火地點是位於住戶樓層之上的機房(Mechanical Room)內；在火災發生後，市消防局(FDNY)及時趕到，派出約80名消防員前往救火，火勢在中午12時11分得到控制，無人員傷亡。

住在36層的華裔住戶Henri表示，火災事發時他正在家中參與線上會議，但樓內的火警廣播告訴住戶無需疏散，「待在房間裡很安全」；Henri隨即致電前台(Concierge)詢問情況，也得到了「可以待在房內，無須驚慌」的回答。據大樓發給住戶的通知，火災發生是因為「降溫系統(Cooling System)出現了問題」。

The Set標榜自己為「五星級飯店與豪華住宅體驗」的綜合體，據官方網站信息，該大樓單間(Studio)的月租金 超過5000元，一居室的價格則達到7400元。

Henri表示，這是自己住在該棟樓的第二年，也是第一次碰到大樓出現事故，但他並沒有感到擔心或害怕；雖火災一時間導致大樓上空濃煙密布，但Henri所住單元的朝向並不能看到煙，他也認為大樓管理方的「溝通很透明」，此次事故也並沒有對生活造成影響。

除了火災事故外，近期因乾燥大風氣候也導致紐約各地公園野火頻發。據市消防局數據，自10月29日以來，消防局已在半月內就229起灌木林火災(brush fire)做出回應，數量之多突破歷史紀錄。