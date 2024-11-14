我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

記者范航瑜╱紐約即時報導
州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。(截自會議)
州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。(截自會議)

州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。收費將從原定的15元降至9元，同時對年收入低於5萬元的車主提供特殊折扣。

新方案針對低收入群體提供更多優惠，年收入低於5萬元的車主在當月第十次收費後，可享受50%的折扣。此外，晚上9時後的費用也會更低，具體減幅尚未確定。霍楚表示：「我們找到了資助MTA(大都會運輸局)、減少堵車，並讓數百萬通勤者節省費用的途徑。」她強調，9元的收費標準仍足以籌集到預計的150億元資金，用於包括現代化信號系統、第二大道地鐵線擴建及新電梯等項目。同時，MTA計畫對至少23條外區巴士路線進行「重大服務提升」。

這項計畫原定於6月啟動，但當時霍楚因認為收費標準過高，決定暫時擱置。據報導，該延後決定也受到部分民主黨黨內人士的壓力，他們擔憂收費計畫可能影響選情。

聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)發言人證實，紐約方面已重新啟動聯邦審批程序，以促進計畫落地。發言人表示：「紐約負責人已通知FHWA，將以9元起收，FHWA正加速完成協議的相關程序。」

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)對此表達強烈反對，認為紐約此舉是在趁拜登政府任期即將結束之際強行推動收費計畫。墨菲在聲明中批評新澤西官員在暫停前後均未被諮詢。墨菲表示：「大選中，美國選民傳遞了明確的訊息，即大多數民眾正面臨嚴重經濟壓力，深受通膨影響。此時推行9元的收費，對於為工作、上學或休閒往返曼哈頓市區的人來說，極其不合時宜。」

霍楚 新澤西州 低收入

上一則

布碌崙亞裔遭鮮奶油與歧視言論攻擊 4嫌逃逸

下一則

陸天娜：對川普內閣任命多有疑慮 魯比歐可靠 蓋茨不適任
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約共和黨人 呼籲川普終止堵車費

紐約共和黨人 呼籲川普終止堵車費
霍楚預計重啟堵車費 最快12/29實施 15元降至9元

霍楚預計重啟堵車費 最快12/29實施 15元降至9元
紐約客談／堵車費政治掛帥 還要臉嗎

紐約客談／堵車費政治掛帥 還要臉嗎
趕飛機

趕飛機

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋