紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。(截自會議)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。收費將從原定的15元降至9元，同時對年收入低於5萬元的車主提供特殊折扣。

新方案針對低收入 群體提供更多優惠，年收入低於5萬元的車主在當月第十次收費後，可享受50%的折扣。此外，晚上9時後的費用也會更低，具體減幅尚未確定。霍楚表示：「我們找到了資助MTA(大都會運輸局)、減少堵車，並讓數百萬通勤者節省費用的途徑。」她強調，9元的收費標準仍足以籌集到預計的150億元資金，用於包括現代化信號系統、第二大道地鐵線擴建及新電梯等項目。同時，MTA計畫對至少23條外區巴士路線進行「重大服務提升」。

這項計畫原定於6月啟動，但當時霍楚因認為收費標準過高，決定暫時擱置。據報導，該延後決定也受到部分民主黨黨內人士的壓力，他們擔憂收費計畫可能影響選情。

聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)發言人證實，紐約方面已重新啟動聯邦審批程序，以促進計畫落地。發言人表示：「紐約負責人已通知FHWA，將以9元起收，FHWA正加速完成協議的相關程序。」

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)對此表達強烈反對，認為紐約此舉是在趁拜登政府任期即將結束之際強行推動收費計畫。墨菲在聲明中批評新澤西官員在暫停前後均未被諮詢。墨菲表示：「大選中，美國選民傳遞了明確的訊息，即大多數民眾正面臨嚴重經濟壓力，深受通膨影響。此時推行9元的收費，對於為工作、上學或休閒往返曼哈頓市區的人來說，極其不合時宜。」