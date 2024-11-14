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布碌崙亞裔遭鮮奶油與歧視言論攻擊 4嫌逃逸

記者馬璿╱紐約即時報導
上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方公布4名嫌犯的監視器畫面，望知情民眾提供線索。(市警局提供)
上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方公布4名嫌犯的監視器畫面，望知情民眾提供線索。(市警局提供)

根據紐約市警報告，上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方證實4名犯嫌目前仍在逃，呼籲知情民眾協助。

從警方公布影片可看到，4名男女在阿爾比廣場445號靠近受害者，第一段畫面中，身著棕色羽絨衣、灰色連帽衫及頭戴黑帽的女子手上，捧著鮮奶油向前直行；第二段影片中，另一名紅外套女子則再次將鮮奶油擠到灰色連帽衫的女子手掌上，向受害者方向走去。其餘2名涉案人員則分別身穿黑色連帽衫、戴著墨鏡與口罩，以及穿著迷彩外套、身著後背包在一旁陪同，影片中並未紀錄該2名男子的動作。據負責此案的84分局表示，4名嫌疑人犯案後便逃離現場，事件中無人受傷，其餘細節尚未公布。

市警局仇恨犯罪調查組(Hate Crimes Task Force)已介入調查此案，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索。所有消息來源均會嚴格保密。

上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿...
上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方公布4名嫌犯的監視器畫面，望知情民眾提供線索。(市警局提供)
上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿...
上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方公布4名嫌犯的監視器畫面，望知情民眾提供線索。(市警局提供)
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上月19日(周六)晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭4位身分不明的團伙接近，並對該亞裔男女拋擲鮮奶油、發出歧視言論。警方公布4名嫌犯的監視器畫面，望知情民眾提供線索。(市警局提供)

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