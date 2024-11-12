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紐約州冬季供暖補助開始接受申請 最高補助近千元

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約州長霍楚12日宣布家庭能源援助計畫，符合資格的家庭最高可獲得996元的補助。(記者范航瑜╱攝影)
紐約州長霍楚12日宣布家庭能源援助計畫，符合資格的家庭最高可獲得996元的補助。(記者范航瑜╱攝影)

寒冬將至，紐約州霍楚(Kathy Hochul)12日宣布將透過家庭能源援助計畫(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)，為中低收入家庭及長者提供補助，協助降低能源成本，讓民眾在冬季保持居家溫暖。

目前HEAP已開放紐約民眾申請，符合資格的家庭最高可獲得996元的補助。符合資格的申請者包括：有六歲以下幼童或60歲以上長者的家庭、永久殘障者，以及符合收入標準的房主和租戶。一個四口之家若月收入不超過6390元或年收入不超過7萬6681元，同樣有資格獲得援助；三口之家的月收入限制則為5367元。更多資格詳情可參考access.nyc.gov

此外，該計畫還提供最高4000元的供暖設備維修、最高8000元的設備更換費用，及設備清潔和調校最高500元的補助。

每戶每季可獲得一次HEAP補助。若面臨燃料用盡或供暖服務遭切斷的風險，最多可申請兩次緊急HEAP補助。HEAP申請已於11月1日開放，緊急HEAP補助申請將於2025年1月2日(周二)啟動。申請網址為：bit.ly/48JJQ5Z。居民也可至當地社會服務局(departments of social services)郵寄，或親自遞交申請。如需協助，可撥打NY Connects熱線1-800-342-9871。

霍楚表示：「紐約民眾不應在溫飽間做選擇題。我們提供的財務援助將在天氣轉冷時，保護弱勢家庭。」去年冬季，HEAP計畫共發放超過170萬筆補助，為全州家庭節省超過3億9700萬元。除HEAP外，紐約州還提供EmPower+等輔助計畫，該計畫由州能源研究與發展管理廳管理，為中低收入家庭提供免費及補貼的能源效率和清潔能源升級服務。更多信息及申請可見：bit.ly/3yOkOow

低收入 紐約州 霍楚

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