法拉盛華人憂經濟、治安：幾乎一面倒投川普

州眾議員候選人王紹權在法拉盛選票站。(記者高雲兒╱攝影)

美國總統大選5日登場，以華裔 等亞裔選民為主的紐約法拉盛區，迎來了空前的投票 熱潮。在投票站工作人員的協助下，華裔選民的參與過程較為順暢。許多工作人員觀察到，與往年相比，華裔選民的投票熱情明顯增加，許多華人表達了對當前美國社會局勢的不安、不滿和恐懼感，這也促使他們首次決定行使自己的投票權，希望通過選票來促成他們期待的改變。

華裔選民民意統一

在選票站20小學現場擔任選舉監察員(Poll watcher)的紐約州保守黨皇后區主席周經皓說，今年的投票情況較往年都更為熱鬧，「早上6時就有人來，感覺今年很特別，感覺大家都很興奮」。

到了上午11時40分，20小學已經接待了580名選民，而到了下午1時40分，這一數字猛增至985人，在3時更突破了1100人大關。在該選票站觀察選舉多年的周經皓說，「大家都興奮也是有理由，(主要是)因為害怕，(美國)再下去就更亂了，尤其是保釋金法案、鼓勵做變性手術(讓人不安)，所以我們選的不是黨，而是政策」。

許多華裔選民對於此次選舉持有一致的看法。在美國居住15年的的黃女士表示，這是她第一次來投票，「因為我想選川普 ，因為美國經濟在下滑，選川普的話經濟會好點吧，而且紐約的犯罪率也愈來愈高」；她特別關注的是紐約的治安狀況，「我有孩子在曼哈頓上學，每天晚上他們乘地鐵回家，我都非常擔憂。」

同樣是第一次前來投票的何先生表示，他來美多年，這是他第一次真真切切地關心政治，「以前華人根本都不關心投票的，管你誰上去，和我們關係不是很大，而且投這一票感覺沒什麼動靜」。

何先生繼續道，他的華人朋友圈中，對川普的支持幾乎是壓倒性的，「華人基本就是一個意見，沒有第二種意見，全部投川普」。他解釋說，這種強烈支持源自於對當前社會問題的共同看法，特別是對治安的擔憂和民主黨多元化政策的不適應，「我們最關心的是社會的穩定和安全，馬斯克都著急了我們不著急嗎，我這個人是很喜歡科技的，我不跟著川普走，我也得和馬斯克走，頂尖聰明的人都支持川普，還有什麼話說」。

與黃女士和何先生持相似觀點的田先生也堅定地支持川普，「美國再這樣下去就完蛋了，拜登開放邊境，無證遊民全部進來，我們深受其害」。

法拉盛選民十分有序

當天，法拉盛的20小學選票站多次大排長龍，其中多是華人面孔。在這裡服務的中文翻譯劉Jenny列舉了多個華裔選民面臨的典型困難：如錯誤地前往非指定的投票站和對選舉資格的誤解，「一些搬家後未更新選區的選民，仍嘗試在舊地點投票；另外，也有人誤以為擁有公民身分就自動具備投票資格，卻未曾正式登記。」劉Jenny說。

劉Jenny提到，當天約有十多位未註冊選民嘗試投票。但是相較而言，語言障礙仍是華裔社區的主要挑戰。「我們從清晨6時開始，一直忙到下午2時，期間協助了超過200位需要語言支援的華裔選民。」