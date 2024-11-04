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何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

司法部加派監督選舉人力 皇后區為紐約州唯一監督點

記者曹馨元／紐約即時報導
司法部將於大選當日向全美27個州的86個司法管轄區派駐選舉監督員；其中，皇后區是紐約州唯一被列入監督名單的地方區域。(路透)
司法部將於大選當日向全美27個州的86個司法管轄區派駐選舉監督員；其中，皇后區是紐約州唯一被列入監督名單的地方區域。(路透)

美國司法部日前表示，由於近年來黨派干預、「選舉作弊」等流言在大選中頻發，司法部將於11月5日美國大選當日向全美27個州的86個司法管轄區派駐選舉監督員，為20年來派遣監督員人數最多的一次；其中，皇后區是紐約州唯一被列入監督名單的地方區域。

自1965年「投票權利法案(Voting Rights Act of 1965)」實施以來，司法部向來有派遣政府官員進入投票站的習慣，目的是為了確保殘障人士、英語能力有限者等弱勢群體能夠公平地投票，並防止不當黨派影響。而此次選擇派遣監督員的地區也是根據多項因素決定的，包括當地官員的要求、聯邦法院的協定及當地人口結構是否變化迅速。

今年，接受聯邦親自監督的地區數量相比上屆選舉增加了49%，兩黨競爭最激烈的七個搖擺州都在名單上；此外，民主黨、共和黨勢力混合的「紫色州」如佛羅里達州均有派駐監督人員，且德州及麻州上榜的地區最多。

此舉遭到多地共和黨官員的反對，認為這是拜登政府的黨派干預；佛羅里達州長伯德稱，聯邦執法部門進入投票站會產生反效果，「可能會破壞對選舉的信心」，並表示他在不允許聯邦監督員進入投票站的同時會派遣州監督員前往。

對於家住皇后區的選民陳作舟來說，皇后區作為全美最多元、種族最多的地區之一，在這裡派駐選舉監督員讓他覺得是政府不信任新移民的做法，「背後的動機讓人覺得不舒服，此地無銀三百兩」。但他也認為，有監督員的參與能讓選舉結果更有說服力，不管結果如何，都能幫助消解大選後對於選舉不公的指控。

住在皇后區法拉盛附近的共和黨選民王禮進表示，他認為皇后區應該是要被監督的，「因為政黨腐敗的關係，不監督會有做票的風險」。雖然王禮進不覺得有了監督員就能保證選舉萬無一失，但「誠信度會高一點」。同樣為共和黨選民的劉藝也表示，「有監督才有公平」，但她認為，需要兩黨都派人監督才算公平。

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