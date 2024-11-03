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舉足輕重 長島華裔選民日益受到重視

記者高雲兒╱紐約即時報導
劉巧怡是長島首位當選的亞裔鎮議員，她表示，長島政治資源較少，突破壁壘並不容易，而她爭取亞裔選民的方式主要依靠微信。(劉巧怡辦公室提供)
劉巧怡是長島首位當選的亞裔鎮議員，她表示，長島政治資源較少，突破壁壘並不容易，而她爭取亞裔選民的方式主要依靠微信。(劉巧怡辦公室提供)

亞美聯盟(Asian American Federation)曾在2022年的報告表示，亞裔選民常被錯誤視為「不太可能投票的選民」(unlikely voters)，且甚少成為競選活動的重點對象，專家普遍認為這一評估並非無的放矢。然而，如今從紐約市到長島，候選人都開始積極參與亞裔和華人的社區活動，並把握如何理解和尊重這一群體的選民需求。

民主黨策略家楊元(Trip Yang)表示，長期以來兩大政黨對亞裔和華裔社區缺乏投入，「他們往往只是雇白人政治策略家來做一些簡單的中文翻譯文宣」。競選顧問紀炫宇(Walter Chi)同樣指出，若候選人非亞裔或選區不在亞裔社區，能看到翻譯的中文文宣已屬罕見。但兩人表示，如今的候選人們態度可謂180度轉變，積極參加社區活動並專注於亞裔社區關心的議題，成為一大趨勢。

北岸亞裔聯盟(NACA)會長李潔亦有同感，認為候選人對華社的重視在近兩年明顯增加，「他們都開始主動找華人吃飯了，因為華人投票多了，那也就形成一個正向循環，因為候選人知道你對他的職位是有選舉權，他在不在位都看你，所以就會更加重視你，如果你不去投票，他看都不看你，根本不需要管你」。

李潔補充，儘管華人投票率提升，但還有進步空間，「常常會發生有華人住了多年卻尚未登記為選民，我們就會幫助他們盡快登記。」

楊元表示，他為國會第三選區的2月特殊選舉做調查，發現用選民母語的文宣材料可顯著提升支持率，對於亞裔選民尤為如此，「在選舉日，也就是2月13日，我們的選民調查發現，亞裔選民如果收到用他們母語的溝通資訊，投票給蘇奧齊的可能性會高出26%。」

劉巧怡是長島首位當選的亞裔鎮議員，她表示，長島政治資源較少，突破壁壘並不容易，而她爭取亞裔選民的方式主要依靠微信，「我們應該充分利用社群媒體，這樣大家能看到我的帖子並與朋友分享。」她補充，「亞裔候選人應積極向主流和亞裔媒體傳遞有關政策和政見的信息，主動讓選民瞭解我們的立場。」

李維說，候選人若想贏得華裔選民支持，首要的是學會傾聽和尊重。「要達成這一點的最佳方式是確保團隊中有懂語言、瞭解文化的人，幫助候選人理解社區需求。一旦進入政府，就能確保資金和項目更有效地滿足社區需求。」

紀炫宇說，除了聘請瞭解社區語言文化的工作人員外，候選人還需經常深入社區互動，以了解社區關注的議題並採取相應立場。楊元則表示，官員與亞裔社區的聯繫不應只限於競選期間，而是要全年持續，「例如，接受中文媒體的採訪，或拜訪亞裔老人中心。對亞裔社區的關注不應只在選舉年表現，而是應該成為長期持續的關係。」

亞裔 投票 華人

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