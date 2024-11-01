紐約大學點公園女屍確認為法拉盛61歲華女 有精神病史

紐約市警方於10月31日下午在皇后區大學點的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，確認死者為61歲的華人女性。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警方於10月31日下午在皇后區大學點 的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，隨即展開現場勘查。根據最新的警方消息，該名死者是一位61歲的華人 女性，名為吳薔(Qiang Wu，音譯)，她於10月30日被報案失蹤，且有精神病史。因屍檢仍在進行中，警方尚未公布具體死因。

根據警方，10月31日下午2時55分，警方接到報案稱麥克尼爾公園附近的水域中漂浮著一具屍體。警方和急救人員迅速抵達現場，發現這名女性已無生命跡象，當場死亡。

據目擊者描述，當時有一名華人男性來到現場，情緒激動，痛哭不止，一邊喊著「女兒女兒」，讓目擊者當時以為死者可能是一名年輕女性，但隨著警方進一步調查，確認死者是61歲華人女性，名為吳薔，報住在法拉盛布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)。

據悉，麥克尼爾公園位於大學點，該地區多數居民為亞裔 社群，環境一直以來安靜平和，因而這起事件顯得尤為異常，進一步加深了社區對治安的擔憂。周邊居民表示，這片區域數十年來都是一個適合散步和家庭聚會的安全場所，但近期的犯罪事件頻發，打破了往日的平靜。一位經常在該公園散步的居民感慨道：「這裡以前非常安全，大家都很放心地來這裡放鬆，但最近我已經變得格外小心，生怕遇到什麼不測。」