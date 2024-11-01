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紐約長島無證客涉強暴攻擊5歲女童 恐有其他受害者

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紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者

記者顏潔恩╱紐約即時報導
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡(Nassau County)警方表示，來自宏都拉斯的27歲無證客迪亞茲(Wilson Castillo Diaz)於10月16日涉嫌在韋斯特伯里(Westbury)攻擊並強暴一名五歲女孩，警方相信他還有更多受害者；警方也透露，迪亞茲通過美墨邊境來到紐約，當時他現場被執法人員抓捕後又釋放，此後缺席了移民法庭的庭訊。

警方指出，案發時少女在迪亞茲的房間裡，他還曾在電視上播放色情圖片給女童看，之後對她強暴，案發後少女被送往當地醫院接受調查，警方未透露他與少女之間的關係、以及誰向警方舉報等信息；納蘇郡警察局長賴德(Patrick Ryder)表示，執法人員仍在調查案件中，並懷疑迪亞茲還有其他受害者。

據悉，居住在韋斯特伯里的迪亞茲此前沒有犯罪前科，他在16歲時從德州靠近Rio Grande的邊境非法越境美國，當時他還是一個無成人陪伴的未成年人；他隨後遭美國特工拘留，但在接到移民法官的出庭通知後釋放，然而他一直未出席聽審，在入境兩年後的2016年他就因缺席出庭日期而被下令驅逐出境，目前尚不清楚迪亞茲從什麼時候起抵達紐約。

「這種犯罪行為發生在一個無辜女孩的身上，我無法強調這有多麼令人沮喪」，納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，像迪亞茲這樣的非法移民本就不應該來到美國，「我們不知道他們是誰、他們從何而來，也不懂他們的犯罪紀錄。」

美國移民和海關執法局當前已收到迪亞茲被捕的通知，並將他拘留，意味著在進行刑事訴訟後將會把他驅逐出境；他目前被控包括強暴、強暴未遂和危害兒童福利等罪名，法官向他設下20萬元的保釋金，他因未能支付而關押在當地的監獄中。

非法移民 邊境 長島

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